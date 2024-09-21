Залужный подтвердил гибель своего экс-помощника на Донбассе (фото)

По данным журналистов, вместе с полковником ВСУ Александром Никитюком несовместимые с жизнью ранения получили еще двое его побратимов. Они погибли во время ракетного удара по городу Доброполье Донецкой области.

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Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель полковника Александра Никитюка, который ранее был его помощником. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Сегодня от вражеской ракеты погиб полковник Вооруженных Сил Украины Никитюк Александр Евгеньевич. Покойся с миром. Спасибо что был в моей жизни. Всегда. Спасибо что пошел к ..... Ты был настоящий. Самый настоящий из настоящих. Прости меня. Я не мог по другому", — говорится в заметке.

Военный погиб в ночь на пятницу, 20 сентября. Волынское издание БУГ пишет, что вместе с Александром Никитюком погибло двое собратьев. По сообщению СМИ, Никитюк погиб в результате ракетного обстрела россиянами Доброполье в Донецкой области, по которому ударили ракетой С-300.

Александр Никитюк был родом из Волынской области. В мае 2003 года Александр Никитюк возглавил Нововолынский межрайонный отдел борьбы с организованной преступностью.

С 2005 года был начальником Владимир-Волынского городского отдела УМВД Украины в Волынской области. А с 2011 года работал в должности заместителя начальника УМВД Украины в Волынской области.

Александру Никитюку было 56 лет. У защитника остались жена и двое сыновей.

На момент публикации материала командование ВСУ не комментировало информацию о гибели полковника ВСУ Александра Никитюка.

Напомним, что 20 сентября сообщалось, что в Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла военная из Ривненской области, спортсменка-тяжелоатлетка Нина Пашкевич.