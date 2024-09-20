Имела сотни наград: в Донецкой области на войне погибла чемпионка Украины по тяжелой атлетике

Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике и установила 3 национальных рекорда.

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В Донецкой области во время выполнения боевого задания погибла военная из Ривненской области, спортсменка-тяжелоатлетка Нина Пашкевич. Об этом сообщили на странице Здолбуновского городского совета.

"С невыразимой болью сообщаем, что во время выполнения боевого задания в Донецкой области погибла стрелок Нина Пашкевич. Навсегда 47", — говорится в сообщении.

Женщина была известна в городе как спортсменка-тяжелоатлетка, мастер спорта и тренер чемпионок Украины и Европы.

"Даже уже находясь на службе, военная участвовала в соревнованиях. В апреле этого года Нина Пашкевич стала победительницей Чемпионата Украины по тяжелой атлетике и установила 3 национальных рекорда. В общем спортсменка имела около сотни спортивных наград.

Нину Пашкевич похоронят в родном городе 21 сентября.

Напомним, что 20 сентября стало известно, что на войне погиб оператор Игорь Захаров из Киева, который работал на телеканалах "Украина" и "1+1". Он служил в НГУ. Последний год считался пропавшим без вести.

Также в боях с российскими оккупантами погиб бывший корреспондент Фокуса и репортер медиа Новости LIVE Богдан Затула.