В Силы обороны он присоединился в начале полномасштабного вторжения. У Игоря Захарова остались жена и дочь.

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На войне погиб оператор Игорь Захаров из Киева, который работал на телеканалах "Украина" и "1+1". Он служил в Национальной гвардии в начале полномасштабного вторжения ВС РФ. Последний год считался пропавшим без вести. Об этом сообщает Институт массовой информации.

Известно, что были найдены останки воина и экспертиза подтвердила, что это — именно он.

Оператор Игорь Захаров Фото: Соцсети

О потере Института массовой информации сообщила корреспондентка Наталья Малярчук. Коллеги оставили комментарии с сочувственными словами.

"Это — человек-улыбка. Я за пять лет делать с ним никогда не видела его в подавленном состоянии. У него были проблемы, как у всех людей, но он очень по-философски относился к жизни. Рядом с ним не было безвыходных ситуаций", — рассказала Малярчук, которая работала с ним на телеканале "Украина".

Она добавила, что у Игоря Захарова остались жена и дочь. Простились с защитником в четверг, 19 сентября.

"Когда-то публиковала пост с грустью, потому что Игорь Захаров переходил на другой канал. А сегодня вспоминала много светлых историй у гроба Героя... Очень больно терять таких людей, как Игорь. Он был замечательным оператором, очень добрым и позитивным. Сколько совместных командировок, съемок, забавных историй... Спасибо тебе, Захаров, за защиту! Светлая память! Смерть врагам!" — написала в Facebook корреспондентка Ирина Каминская.

Также в боях с российскими оккупантами погиб бывший корреспондент Фокуса и репортер медиа Новости LIVE Богдан Затула.