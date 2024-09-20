До Сил оборони він долучився на початку повномасштабного вторгнення. В Ігоря Захарова залишилися дружина та донька.

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На війні загинув оператор Ігор Захаров із Києва, який працював на телеканалах "Україна" та "1+1". Він служив у Національній гвардії на початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ. Останній рік вважався зниклим безвісти. Про це повідомляє Інститут масової інформації.

Відомо, що було знайдено останки воїна й експертиза підтвердила, що це — саме він.

Оператор Ігор Захаров Фото: Соцмережi

Про втрату Інституту масової інформації повідомила кореспондентка Наталя Малярчук. Колеги лишили коментарі із співчутливими словами.

"Це — людина-посмішка. Я за п'ять років робити з ним ніколи не бачила його в пригніченому стані. У нього були проблеми, як у всіх людей, але він дуже по-філософськи ставився до життя. Поряд із ним не було безвихідних ситуацій", — розповіла Малярчук, яка працювала з ним на телеканалі "Україна".

Вона додала, що у Ігоря Захарова залишилися дружина й донька. Попрощались із захисником у четвер, 19 вересня.

"Колись публікувала пост із сумом, бо Ігор Захаров переходив на інший канал. А сьогодні згадувала багато світлих історій біля труни Героя… Дуже боляче втрачати таких людей, як Ігор. Він був чудовим оператором, дуже добрим і позитивним. Скільки спільних відряджень, зйомок, кумедних історій… Дякую тобі, Захаров, за захист! Світла пам’ять! Смерть ворогам!" — написала у Facebook кореспондентка Ірина Камінська.

Також у боях із російськими окупантами загинув колишній кореспондент Фокусу та репортер медіа Новини LIVE Богдан Затула.