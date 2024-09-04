Богдана Затулу мобілізували до лав Сил оборони 31 липня. Журналіст дістав несумісні із життям травми 26 серпня під час масованого артилерійського обстрілу.

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У війні із російськими окупантами загинув колишній кореспондент Фокусу та репортер медіа Новини LIVE Богдан Затула. Інформацію про загибель підтвердили його колеги.

Богдан Затула працював у Фокусі до 2021 року, до команди Новини.LIVE долучився у травні 2024 року: висвітлював події у рідному Харкові. Знімав наслідки атак окупантів, фіксуючи злочини російської армії.

31 липня Богдана мобілізували до лав ЗСУ. Журналіст загинув під час артилерійського обстрілу 26 серпня. На якій ділянці фронту це сталось – наразі невідомо.

Героя поховали на Алеї Слави у Харкові.

Редакція Фокусу висловлює щирі співчуття родині Богдана Затули. Допомогти рідним Богдана можна за цим посиланням.

Нагадаємо, у липні загинув оперний співак, актор, заслужений артист України та провідний артист Національної капели України "ДУМКА" Ігор Воронка. Про це повідомила його дружина Марина.

Вона зауважила, що офіційно актора вважають безвісти зниклим. Однак Ігор загинув на полі бою ввечері 6 липня, через три дні після того, як йому виповнилось 49 років. За словами дружини, тіло Ігоря залишилося на полі бою. Родині не можуть віддати ні тіло, ні офіційні документи про його смерть, оскільки територія, на якій він перебував, зараз захоплена.