Богдана Затулу мобилизовали в ряды Сил обороны 31 июля. Журналист получил несовместимые с жизнью травмы 26 августа во время массированного артиллерийского обстрела.

Related video

В войне с российскими оккупантами погиб бывший корреспондент Фокуса и репортер медиа Новини.LIVE Богдан Затула. Информацию о гибели подтвердили его коллеги.

Богдан Затула работал в Фокусе до 2021 года, к команде Новини.LIVE присоединился в мае 2024 года: освещал события в родном Харькове. Снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии.

31 июля Богдана мобилизовали в ряды ВСУ. Журналист погиб во время артиллерийского обстрела 26 августа. На каком участке фронта это произошло — пока неизвестно.

Героя похоронили на Аллее Славы в Харькове.

Редакция Фокуса выражает искренние соболезнования семье Богдана Затулы. Помочь родным Богдана можно по этой ссылке.

Напомним, в июле погиб оперный певец, актер, заслуженный артист Украины и ведущий артист Национальной капеллы Украины "ДУМКА" Игорь Воронка. Об этом сообщила его жена Марина.

Она отметила, что официально актера считают без вести пропавшим. Однако Игорь погиб на поле боя вечером 6 июля, через три дня после того, как ему исполнилось 49 лет. По словам жены, тело Игоря осталось на поле боя. Семье не могут отдать ни тело, ни официальные документы о его смерти, поскольку территория, на которой он находился, сейчас захвачена.