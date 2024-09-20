Мала сотні нагород: на Донеччині на війні загинула чемпіонка України із важкої атлетики

Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики і встановила 3 національні рекорди.

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На Донеччині під час виконання бойового завдання загинула військова з Рівненщини, спортсменка-важкоатлетка Ніна Пашкевич. Про це повідомили на сторінці Здолбунівської міської ради.

"З невимовним болем повідомляємо, що під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула стрільчиня Ніна Пашкевич. Назавжди 47", — йдеться в повідомленні.

Жінка була відома в місті як спортсменка-важкоатлетка, майстер спорту та тренерка чемпіонок України і Європи.

"Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях. У квітні цього року Ніна Пашкевич стала переможницею Чемпіонату України з важкої атлетики і встановила 3 національні рекорди. Загалом спортсменка мала близько сотні спортивних нагород.

Ніну Пашкевич поховають у рідному місті 21 вересня.

Нагадаємо, що 20 вересня стало відомо, що на війні загинув оператор Ігор Захаров із Києва, який працював на телеканалах "Україна" та "1+1". Він служив у НГУ. Останній рік вважався зниклим безвісти.

Також у боях із російськими окупантами загинув колишній кореспондент Фокусу та репортер медіа Новини LIVE Богдан Затула.