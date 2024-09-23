Прикрывало отступление побратимов: в Украине погиб 29-летний боец из Ирландии

О смерти ирландца стало известно от его собратьев. Известно, что доброволец получил смертельное ранение при отходе подразделения ВСУ.

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В войне против российских оккупантов погиб экс-рейнджер элитного подразделения в Ирландии, доброволец ВСУ, 29-летний Роберт Диган. Об этом пишет ирландское издание Irish Times.

Роберт Диган получил ранение 19 сентября, но о его гибели сообщили только сейчас.

До войны в Украине ирландец у себя на Родине служил в элитном подразделении армейских рейнджеров. Он присоединился к ВСУ в 2022 году.

Побратимы описывают его как очень принципиального, решительного человека. Два года назад он получил ранение, когда в октябре 2022 года ехал в автомобиль на передовой и в автомобиль попал ударный дрон. Диган получил серьезные травмы, в том числе лицо, и в результате потерял глаз.

Он был эвакуирован в Ирландию и проходил там лечение и реабилитацию. После лечения он снова вернулся в ВСУ.

Издание отмечает, что пока результатов ДНК-экспертизы нет. О смерти ирландца стало известно от его побратимов. Известно, что доброволец получил смертельное ранение при прикрытии отступления своей команды из района боевых действий.

Напомним, что 21 сентября бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил гибель на Донбассе полковника Александра Никитюка, ранее являвшегося его помощником.