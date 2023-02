Ріанна зізналася, що вивчала виступи Бейонсе під час підготовки до Super Bowl

Ріанна черпала натхнення в Бейонсе, коли готувалася до свого шоу Super Bowl Halftime Show.

У недільному випуску iHeart і подкасту NFL The Process with Nate Burleson Ріанна зізналася, що вивчила минулі виступи співачки Бейонсе на Super Bowl Halftime Show, щоб підготуватися до своїх власних. Про це пише People.

"Я кілька разів дивилася виступи Бейонсе в перерві між таймами. Вона просто чудовисько й зовсім іншого рівня. Насправді просто для натхнення", — сказала 34-річна володарка "Греммі" провідному Нейту Берлесону.

41-річна Бейонсе виступила хедлайнеркою Super Bowl XLVII Halftime Show як сольна виконавиця у 2013 році.

Потім вона знову виступила на сцені Суперкубку, коли вона та Бруно Марс приєдналися до хедлайнера Coldplay у 2016 році.

[ + – ] Бейонсе та Ріанна Фото: Getty Images

Ріанна перед своїм виступом на Super Bowl LVII розповіла, що її найбільшою проблемою під час підготовки до сету був вибір пісень для включення.

"Це була найважча частина: вирішити, як максимально використати 13 хвилин, але також і відсвяткувати. Ось яким буде це шоу. Це буде свято мого каталогу в найкращому вигляді, який ми могли б зібрати, — поділилася артистка. — Ви намагаєтеся втиснути 17 років роботи в 13 хвилин, так що це складно. Деякі пісні ми повинні втратити через це, і це буде нормально, але я думаю, що ми непогано попрацювали, звузивши коло".

Нагадаємо, під час виступу на Super Bowl Ріанна виконала 12 пісень, серед яких такі хіти як Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella й Diamonds.

Також Фокус писав, що Ріанна повідомила про другу вагітність під час гучного виступу на Super Bowl.