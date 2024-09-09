Ріанна в шикарному вбранні з'явилася на Тижні моди в Нью-Йорку (фото)

Співачка не тільки випустила нещодавно новий альбом, а й стала обличчям відомого бренду Dior.

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36-річна барбадоська співачка Ріанна продемонструвала модний образ у сорочці та спідниці-халаті, з'явившись на Тижні моди в Нью-Йорку минулими вихідними, повідомляє Daily Mail.

Співачка на вечірньому показі Alaia одягла вбрання від бренду від Jawara Alleyne. Верх складався з коричневого корсета, поверх якого модниця одягла вільну шовкову сорочку з подовженими рукавами. Мати двох дітей уклала своє темне волосся об'ємними хвилями, які спадали їй на плечі. Як аксесуари вона вибрала сонцезахисні окуляри-авіатори з товстими лінзами Phoebe Philo і велике золоте намисто з хрестом Sabyasachi. Ріанна доповнила свій образ парою коричневих туфель з ремінцями від Manolo Blahnik.

Фото: Getty Images

Коли вона посміхалася, на її зубах красувалися фірмові грілзи (знімні декоративні накладки на зуби з благородних металів — ред.) "DIRT" від Gabby Elan Jewelry. Крім цього, зірка зробила бездоганний білий педикюр, який чудово поєднувався з її французьким манікюром.

Відомо, що Ріанна є однією з найбагатших представниць шоу-бізнесу, її статки перевалили за мільярд. Вона з 2021 року перебуває у стосунках з американським репером ASAP Rocky. У зіркової пари двоє синів — дворічний RZA і однорічний Riot.

Раніше, 2 вересня, Фокус писав про те, що Ріанна замість Шарліз Терон з'явилася в новому кампейні J'adore Dior.