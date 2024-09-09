Рианна в шикарном наряде появилась на Неделе моды в Нью-Йорке (фото)

Певица не только выпустила недавно новый альбом, но и стала лицом известного бренда Dior.

Related video

36-летняя барбадосская певица Рианна продемонстрировала модный образ в рубашке и юбке-халате, появившись на Неделе моды в Нью-Йорке в минувшие выходные, сообщает Daily Mail.

Певица на вечернем показе Alaia надела наряд от бренда от Jawara Alleyne. Верх состоял из коричневого корсета, поверх которого модница надела свободную шелковую рубашку с удлиненными рукавами. Мать двоих детей уложила свои темные волосы объемными волнами, которые ниспадали ей на плечи. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки-авиаторы с толстыми линзами Phoebe Philo и большое золотое ожерелье с крестом Sabyasachi. Рианна дополнила свой образ парой коричневых туфель с ремешками от Manolo Blahnik.

Фото: Getty Images

Когда она улыбалась, на ее зубах красовались фирменные грилзы (съемные декоративные накладки на зубы из благородных металлов — ред.) "DIRT" от Gabby Elan Jewelry. Кроме этого, звезда сделала безупречный белый педикюр, который прекрасно сочетался с ее французским маникюром.

Известно, что Рианна является одной самых богатых представительниц шоу-бизнеса, ее состояние перевалило за миллиард. Она с 2021 года состоит в отношениях с американским рэпером ASAP Rocky. У звездной пары двое сыновей — двухлетний RZA и годовалый Riot.

Ранее, 2 сентября, Фокус писал о том, что Рианна вместо Шарлиз Терон появилась в новом кампейне J'adore Dior.