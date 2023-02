Ріанна повідомила про другу вагітність під час гучного виступу (фото, відео)

Артистка повернулася на сцену максимально ефектно.

34-річна барбадоська співачка та бізнесвумен-мільярдерка Ріанна стала справжньою сенсацією на недільному Super Bowl. І це стосується не лише її першого за останні п'ять років виступу, а й повідомлення про другу вагітність лише через дев'ять місяців після народження первістка.

На сцену стадіону State Farm у Глендейлі. Арізона, Рірі вийшла в тотал-луці червоного кольору. На ній було обтисле боді, пуховик Alaia, кросівки колаб Maison Margiela X Salomon і кастомний топ Loewe, над яким працював Джонатан Андерсон. Незважаючи на об'ємне вбрання, глядачі змогли чітко побачити живіт співачки, що округлився. Представник зірки підтвердив новину про дитину невдовзі після закінчення виступу.

[ + – ] Ріанна з'явилася на сцені у червоному Фото: Getty

Незважаючи на вагітність, Ріанна виконала дуже небезпечні трюки. Зокрема, вона розпочала шоу, підвішене на платформі високо над полем. Потім вона спустилася та приєдналася до групи танцюристів. Раніше на подібний ризик пішла Бейонсе, коли була вагітна двійнятами.

Під час виступу, який тривав 14 хвилин, Ріанна виконала 12 пісень, серед яких такі хіти як Bitch Better Have My Money, Where Have You Been, Only Girl in the World, We Found Love, Work, Wild Thoughts, All of the Lights, Run This Town, Umbrella та Diamonds. Ще однією сенсацією вечора стала сурдоперекладачка, яка перекладала крутіше, ніж Ріанна танцювала.

13 травня минулого року артистка стала мамою вперше, народивши для свого коханого, репера A$AP Rocky сина, обличчя якого почала показувати публіці тільки нещодавно. За словами друзів, вона буквально одержима своєю дитиною. Другу вагітність пара тривалий час тримала у секреті й оголосила про це максимально ефектно.

Тепер шанувальники гадають, коли вони почують новий альбом зірки. Нових сольних платівок Ріанна не випускала із січня 2016 року. Її єдина сольна музика за останні сім років вийшла в жовтні, коли випустила альбом Lift Me Up на честь покійного актора Чедвіка Боузмана для Marvel.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в 2023-му Ріанна подумувала вирушити у світове турне, проте тепер її плани можуть зазнати суттєвих змін.