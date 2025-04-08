Інтуїція не підвела: кінь вказав на таємницю, про яку жінка не підозрювала (відео)

25-річний кінь на прізвисько Садс став справжньою зіркою соцмереж після того, як, за словами господині, "передбачив" її вагітність.

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Відео, опубліковане 20 березня користувачем @theweenwrangler у TikTok, стрімко набирає популярності, зібравши понад 542 тисячі переглядів і понад 108 тисяч лайків.

На відео Оклі тримає свого маленького сина на руках і підходить до тварини, щоб привітати її. Однак реакція коня виявилася несподіваною: після короткого обнюхування дитини, Садс опустив голову до живота жінки й взявся ретельно його досліджувати, а потім глянув на неї пильно, ніби намагаючись щось сказати.

Пізніше, переглядаючи запис, Оклі згадала, що кінь уже поводився подібним чином під час її першої вагітності. Вона вирішила пройти тест і той виявився позитивним.

"Він повівся так само, коли я була вагітна вперше! У мене навіть не було думки пройти тест, поки він цього не зробив", — розповіла вона.

У підписі до відео Оклі з гумором зауважила, що Садс, можливо, був акушером-гінекологом у минулому житті.

Видання Newsweek зазначає, що експерти пояснюють такі випадки надчутливістю тварин. Вони можуть вловлювати найменші зміни в хімії тіла, поведінці, запаху і навіть температурі людини — задовго до того, як та сама відчує зміни.

Коментатори під відео були в захваті від незвичайної здатності коня.

"Прямо в животик потрапило. Вітаю", "Його обличчя сказало все, лол", "Мені подобається, як швидко тварини впізнають, відчувають запах і чують дитинча", — писали вони.

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