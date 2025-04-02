Пес прикинувся мертвим, щоб не йти гуляти, і став зіркою в TikTok (відео)

Інтернет знову знайшов свого героя. Цього разу ним став пес, який навідріз відмовився йти на прогулянку і з неймовірною впертістю ліг посеред вулиці в Брукліні, Нью-Йорк (США).

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Відео з цією сценою, опубліковане 20 березня в TikTok користувачем @big_sis_27, швидко стало вірусним.

На кадрах видно як чоловік, щосили намагається вигуляти свого чотирилапого друга, який категорично проти цього. Замість того щоб з ентузіазмом досліджувати вулиці, собака вважає за краще лягти на тротуарі і прикинутися мертвим. Спроби господаря підняти вихованця закінчуються повним провалом, а в якийсь момент він навіть кидає повідець і йде — в надії, що впертий піде за ним. Але ні: пес залишається далі лежати.

"Нас це ніяк не турбує, 2025 рік", — свідчить підпис під відео.

Користувачі соцмережі побачили в цьому щось більше, ніж просто смішний момент. Люди залишали коментарі з жартами й навіть зізнаннями в любові до собаки:

"Це як істерика в дитини, ха-ха";

"Цей пес такий улюблений, що ні на секунду не повірив, ніби людина піде без нього";

"Цікаво, хтось так само знімає мене і мого собаку?.."

Видання Newsweek зазначає, що професіонали нагадують, що хоча прогулянки з собакою вважаються природним ритуалом, не всі улюбленці від народження обожнюють виходити на вулицю. Американський клуб собаківництва (AKC) радить не квапити собаку, створювати позитивні асоціації з прогулянками та заохочувати ласощами.

Раніше Фокус повідомляв, що рибалка став зіркою соцмереж після розповіді про свій улов. Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Історія швидко зацікавила користувачів соцмереж.

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