Рибалка став зіркою соцмереж після розповіді про свій улов: що він дістав із води (фото)

Чоловік вирушив на звичайну риболовлю, а повернувся зі знахідкою, яка могла б бути доказом у кримінальній справі. Історія швидко зацікавила користувачів соцмереж.

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Незвичайний улов рибалки викликав бурхливе обговорення в мережі. 23 березня користувач під ніком u/OnePunchClam опублікував на Reddit фото проржавілого пістолета. Пост стрімко став вірусним, породивши хвилю коментарів і жартів.

"Я пішов на риболовлю і зловив пістолет", — коротко підписав він своє фото.

Історія зацікавила користувачів не тільки своєю несподіванкою, а й тим, як автор вчинив зі знахідкою. У коментарях він пояснив, що після того, як витягнув зброю, разом із друзями відвіз її до поліцейської дільниці. Однак незабаром отримав несподіваний дзвінок від правоохоронців — йому запропонували забрати пістолет назад.

Чоловік разом із друзями відвіз пістолет у поліцейський відділок Фото: Reddit

Це викликало нову хвилю обговорення: від іронічних коментарів до здивування тим, що поліція не стала утримувати знахідку як доказ.

"Яку приманку ти використовував?", "Копи: ми не хочемо з цим мати справу", "Краще, ніж ходити на полювання і ловити рибу", "У мене таке відчуття, що є 100% вірогідність, що цю річ використали у злочині", — писали вони.

Сама знахідка викликала інтерес не лише через свою несподіванку, а й через можливий зв'язок зі злочином. Утім, залишається невідомим, чи скористався рибалка пропозицією забрати зброю назад.

Щоб прояснити, як варто діяти в подібних випадках, видання Newsweek звернулося за коментарем до експерта з безпеки й колишнього детектива Тімоті А. Дімоффа. Він підкреслив, що головне — не чіпати зброю.

"Ніколи не торкайтеся знайденої зброї. Це допоможе уникнути забруднення можливих доказів", — зазначив Дімофф.

Також експерт радить відзначити місце знахідки — як візуально, так і за допомогою GPS — і негайно повідомити про те, що трапилося, в поліцію.

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