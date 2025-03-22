"Капсула часу": 91-річна жінка шокувала людей вмістом своєї аптечки (відео)

Старі ліки і рідкісні препарати, знайдені в будинку бабусі Мерилін Беннок, перетворили звичайне сімейне відео на справжній хіт у соцмережах.

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Жінка на ім'я Ешлі Коунс зі США несподівано привернула увагу мільйонів користувачів TikTok, коли вирішила уважно вивчити аптечку своєї 91-річної бабусі, Мерилін Беннок. Відео з "розкопками" рідкісних і старовинних ліків зібрало понад 1,7 мільйона переглядів і викликало хвилю ностальгії та здивування у глядачів.

У ролику, опублікованому під ніком @redhaired.native, Коунс показує, як знаходить у будинку бабусі справжній "музей" аптечних реліквій: від пляшечки з рецептом 1962 року до тальку 1948 року з написом "аромат, який люблять чоловіки". Серед знахідок — шоколадні проносні, знеболювальне Адвіл 1984 року і флакон Tylenol з кодеїном.

Беннок, яка живе в маленькому містечку на Алясці, справила на онуку глибоке враження не тільки аптечкою, а й своєю пам'яттю. Ешлі розповідає, що бабуся в найдрібніших деталях пам'ятає часи Другої світової війни, картки на їжу і переїзд до суворої Аляски. Ці спогади, як вважає Коунс, пояснюють звичку людей її покоління "триматися за речі".

"Її будинок — як капсула часу. Кожен предмет — з історією. Це ностальгічна подорож не тільки для мене, а й для мільйонів глядачів", — каже Ешлі.

Користувачі TikTok були особливо заінтриговані питанням, чи немає в аптечці куаалюдів — забороненого седативного засобу, що зник із полиць у 1980-х. Однак найбільш спірним предметом виявився Tylenol 3 з кодеїном — саме він викликав бурхливу дискусію в коментарях.

Попри інтерес до "реліквій", для Ешлі відео — це насамперед данина поваги бабусі та її життю.

"Якщо хтось захоче подивитися глибше, він побачить у цьому визнання мудрості старшого покоління і спробу зрозуміти їхні звички", — підсумувала вона.

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