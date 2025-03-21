85-річна жінка, у якої практично немає зморшок, ділиться секретами догляду за шкірою

Секрет сяйливої шкіри Ен Чжа Джу виявився зовсім не в дорогих процедурах, а в усвідомленому підході до харчування, захисту від сонця і розумному, простому догляді.

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Коли Ава Лі зі США, блогерка і засновниця бренду по догляду за шкірою byAVA, опублікувала в Instagram відео про б'юті-рутини своєї 85-річної бабусі Єн Чжа Джу, користувачі платформи були вражені — шкіра літньої жінки виглядала бездоганно: гладка, сяюча і практично без зморшок.

Лі назвала зовнішній вигляд шкіри бабусі "скляним" — терміном, який у б'юті-індустрії позначає ідеально гладке і сяюче обличчя.

Попри те що гени, безумовно, відіграють свою роль у процесі старіння, Ава впевнена: секрет криється у способі життя і догляді, якого Джу дотримується десятиліттями.

Білки, сонцезахист і мінімалізм у догляді

Одним із головних принципів Джу — збалансоване харчування. За словами Лі, бабуся завжди робить акцент на зелені, вуглеводах і білках, особливо віддаючи перевагу рибі. Вона їсть її 4-5 разів на тиждень. Як пояснив дерматолог з Мангеттена доктор Дерек Чан, білок життєво важливий для вироблення колагену — одного з головних "будівельних матеріалів" шкіри.

Ава Лі разом із бабусею Фото: Instagram

Сонцезахист — ще один ключ до молодості. Джу почала користуватися засобами з SPF ще в 30 років і досі не виходить із дому без сонцезахисного крему, капелюха та довгих рукавів. Експерти наголошують: регулярне використання SPF і захист від ультрафіолету — один із найдієвіших способів зберегти шкіру молодою.

Догляд Джу за шкірою вирізняється простотою. Попри доступ до різноманітних засобів (завдяки блогерській діяльності онуки), вона віддає перевагу базовим зволожувальним кремам від недорогих корейських брендів. За словами дерматологів, зволоження допомагає підтримувати захисний бар'єр шкіри й запобігає появі зморшок.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка впевнена, що без дорогих процедур зупинила старіння. Христина Любовна дотримується здорового способу життя і впевнена, що може обдурити процес старіння.

Також стало відомо, що чоловік з'їв 900 яєць за місяць. Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту та фруктів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.