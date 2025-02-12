900 яєць за місяць: що сталося з тілом чоловіка після екстремальної дієти (відео)

Джозеф Еверетт повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту і фруктів.

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Блогер Джозеф Еверетт провів незвичайний експеримент, під час якого з'їв 900 яєць за місяць. Результати він детально розібрав на своєму YouTube-каналі, розповідаючи про вплив такої дієти на організм.

Спортсмен, який проживає в Токіо, повністю змінив свій раціон, споживаючи близько 30 яєць на день, а також невелику кількість рису, яловичини, йогурту, фруктів, меду і протеїнових батончиків. Головна мета експерименту полягала в перевірці впливу яєчної дієти на силу і спортивні показники.

Перед початком експерименту Еверетт зафіксував свою вагу і результати в базових вправах: підйом штанги, станова тяга, присідання і жим лежачи. Крім того, він провів медичні аналізи, щоб відстежити зміни рівня тестостерону і холестерину.

Через місяць блогер з подивом виявив, що набрав 6 кг м'язової маси, збільшивши свою вагу з 77 кг. Також він зафіксував зниження рівня тригліцеридів — небезпечного жиру в крові, і підвищення "хорошого" холестерину, який сприяє виведенню "поганого" з організму.

Чоловік з'їдав близько 30 яєць на день Фото: YouTube

Хоча експеримент не обійшовся без помилок, Еверетт зізнався, що його тіло адаптувалося до змін досить легко. Він зазначив, що такий раціон може бути корисним для тих, хто прагне до збільшення м'язової маси, але наголосив на важливості індивідуального підходу до харчування.

Цей експеримент нагадав про подібний досвід докторанта Гарвардського університету Ніка Норвіца, який раніше з'їв 720 яєць за місяць, також відзначаючи позитивні зміни у своєму здоров'ї.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.