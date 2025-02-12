900 яиц за месяц: что случилось с телом мужчины после экстремальной диеты (видео)

Джозеф Эверетт полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта и фруктов.

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Блогер Джозеф Эверетт провел необычный эксперимент, в ходе которого съел 900 яиц за месяц. Результаты он подробно разобрал на своем YouTube-канале, рассказывая о влиянии такой диеты на организм.

Проживающий в Токио спортсмен полностью изменил свой рацион, потребляя около 30 яиц в день, а также небольшое количество риса, говядины, йогурта, фруктов, меда и протеиновых батончиков. Главная цель эксперимента заключалась в проверке влияния яичной диеты на силу и спортивные показатели.

Перед началом эксперимента Эверетт зафиксировал свой вес и результаты в базовых упражнениях: подъем штанги, становая тяга, приседания и жим лежа. Кроме того, он провел медицинские анализы, чтобы отследить изменения уровня тестостерона и холестерина.

Спустя месяц блогер с удивлением обнаружил, что набрал 6 кг мышечной массы, увеличив свой вес с 77 кг. Также он зафиксировал снижение уровня триглицеридов — опасного жира в крови, и повышение "хорошего" холестерина, который способствует выводу "плохого" из организма.

Мужчина съедал около 30 яиц в день Фото: YouTube

Хотя эксперимент не обошелся без ошибок, Эверетт признался, что его тело адаптировалось к изменениям довольно легко. Он отметил, что такой рацион может быть полезен для тех, кто стремится к увеличению мышечной массы, но подчеркнул важность индивидуального подхода к питанию.

Этот эксперимент напомнил о подобном опыте докторанта Гарвардского университета Ника Норвиц, который ранее съел 720 яиц за месяц, также отмечая положительные изменения в своем здоровье.

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