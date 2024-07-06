Секрет долголетия оказался очень прост: ученые из Гарварда нашли то, что помогает жить дольше

Люди тысячелетиями ищут то, что позволило бы нам жить дольше. Но ученые обнаружили, что ответ все это время скрывался у нас под носом.

Related video

Тысячи лет исследователи по всему миру пытаются решить главную проблему человечества — найти секрет долголетия, что позволило бы нам жить дольше и качественнее. И эти поиски, похоже, сработали — люди теперь действительно живут дольше, чем когда-либо раньше. Так в чем же секрет? Может ли на продолжительность жизни человека влиять место, где он живет, мифические эликсиры или развитие медицины? Ученые полагают, что ответ может быть гораздо более простым, пишет IFLScience.

В новом исследовании команда из Гарвардского университета и Университета Британской Колумбии сосредоточилась на том, чтобы ответить на конкретный вопрос: живут ли дольше люди, которые чаще замечают и испытывают благодарность?

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В поисках ответа ученые изучили данные 49 275 человек в исследовании здоровья медсестер. Это исследование началось в 1976 году и все это время было направлено на сбор данных женщин-медсестер в США, которым на момент включения в исследование было от 30 до 55 лет. Каждые два года реципиентов просили заполнять анкеты о здоровье, образе жизни и психосоциальных факторах, например качество жизни и системы поддержки.

В 2016 средний возраст медсестер, участвующих в опросе, составил 79 лет, а сам опросник был предназначен для измерения благодарности. Реципиентов попросили оценить степень согласия по шкале от 1 (категорически не согласен) до 7 (полностью согласен) с шестью утверждениями, включая позитивные и более мрачные.

Через три года, в 2019 году, команда проследила, сколько было смертей — в общей сложности их было 4608. Далее исследователи объединили эти данные с анкетами, изучающими благодарность. Результаты исследования показали, что чувство большей благодарности связано с увеличением продолжительности жизни. Авторы исследования полагают, что оно, вероятно, защищает от каждой конкретной причины смерти, которую анализировала команда.

Отметим, что в своей работе ученые сделали поправки на другие факторы, которые также могли повлиять на благодарность и смертность. В том числе были учтены социальная жизнь и история. Любопытно, что предыдущие исследования также обнаружили связь между благодарностью и меньшим риском психических расстройств, а также лучшим эмоциональным и социальным благополучием. Однако его связь с физическим здоровьем менее понятна

Авторы исследования признают, что их работа предоставляет лишь первые эмпирические данные по этой теме, предполагающие, что чувство благодарности может увеличить продолжительность жизни пожилых людей. Ключевыми частями здесь являются "может" и "пожилые люди" – первый потому, что исследование не дает доказательств окончательной связи, а второй потому что исследование ограничено по возрасту.

Результаты исследования были опубликованы в журнале JAMA Psychiatry, но ученые признают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту связь. Если она подтвердится, благодарность действительно может стать самым дешевым и простым способом сделать жизнь человека более качественной и продолжительной.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый доступный источник долголетия: им оказался популярный продукт.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.