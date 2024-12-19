"Если вы сделаете это однажды": 106-летняя женщина раскрыла секрет своего долголетия (видео)

В доме престарелых, где сейчас проживает Флоренс, утверждают, что женщина до сих пор встречается со своими друзьями и болеет за любимую спортивную команду.

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Флоренс Хакман из Соединенных Штатов Америки обязана своему долголетию позитивному настрою и любви к виски. Об этом пишет UPI.

Женщина уже отпраздновала свой 106-й день рождения в доме престарелых в Огайо.

Ее прозвали "Огненный шар Фло" после того, как любовь Флоренс к виски привела к тому, что один из производителей этого крепкого напитка прислал ей подарочные бутылки и сувениры на 105-й день рождения.

"Я просто стараюсь быть доброй к людям и стараюсь жить один день за одним — вот и все. Если вы сделаете это один день, то сможете перейти к следующему. Вот что вы должны делать — один раз за день — думать, что я должна сделать сегодня", — сказала Хакман.

Она подчеркнула, что нужно продолжать двигаться так долго, как только вы это можете.

В доме престарелых сообщили, что Хакман все еще посещает ежедневные "счастливые часы" со своими друзьями и внимательно следит за своей любимой спортивной командой — "Цинциннати Бэнгалас".

Напомним, женщина закопала телефон рядом с умершим котом, за что ее посадили в тюрьму на два года.

Фокус также писал о том, что мужчина нашел две пары зубов на своем заднем дворе, после чего туда съехались ученые.