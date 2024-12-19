Женщина закопала телефон рядом с умершим котом: ее посадили в тюрьму на два года, детали

Женщина спрятала телефон по просьбе своего сына, который ранее работал полицейским. Когда правоохранители нашли устройство оно не подлежало исследованию.

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48-летнюю Ребекку Эдвардс посадили на два года за то, что она закопала телефон в могилу рядом с умершим котом, чтобы защитить своего сына-педофила. Об этом пишет Daily Star.

Женщина была признана виновной в препятствовании осуществлению правосудия путем сокрытия доказательств и приговорена к двум годам заключения.

Ребекка Эдвардс Фото: Media Wales

Она закопала телефон вместе с мертвым животным, чтобы защитить своего сына, 25-летнего Льюиса Эдвардса.

Льюис — бывший полицейский, который получил пожизненное заключение в прошлом году, а несколько дней назад был осужден за другие преступления, связанные с хранением непристойных изображений детей.

Ранее мужчина признался в 160 случаях сексуального насилия над детьми и шантажа с использованием 4 500 компрометирующих изображений детей.

Льюис Эдвардс Фото: Media Wales

"Хотя приговор его матери мог бы быть условным, судья сказал, что преступление было "слишком серьезным" для чего-то другого, кроме как отправить ее прямо в тюрьму", — говорится в материале.

Ребекке придется отбыть половину срока заключения, прежде чем ее освободят под условно-досрочное освобождение.

Сначала Ребекка отдала два телефона полиции, но потом ее спросили о третьем, который, как они считали, находился в саду.

"Я закопала телефон в саду, когда хоронила кота", — ответила женщина.

Черный мобильный телефон с разбитым экраном был найден из "могилы семейного кота", однако гаджет "не подлежал экспертизе" из-за его повреждения.

Напомним, мужчина нашел две пары зубов на своем заднем дворе, после чего туда съехались ученые.

Фокус также писал о том, что полиция арестовала кота за кражу рыбы из припаркованного мопеда.