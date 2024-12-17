Мобильные телефоны, которые "выдадут" ваш возраст: названы знаковые модели (фото)

В отличие от современных смартфонов, которые внешне похожи друг на друга, более ранние модели отличались большим разнообразием.

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За последние десятилетия мобильные телефоны существенно эволюционировали в плане дизайна и набора функций. Портал Pocket-lint сделал подборку некоторых из самых примечательных моделей мобильных телефонов в истории.

Как отмечают в издании, современные смартфоны сложно отличить друг от друга. Однако до их появления на рынке были представлены самые разнообразные модели, некоторые из которых уже стали знаковыми.

"Если вы помните, что эти телефоны были на рынке, вы официально стареете", — отметил автор.

Motorola DynaTAC (1983)

Motorola DynaTAC

DynaTac стал первым по-настоящему портативным телефоном, доступным на потребительском рынке. До него уже существовали большие "автомобильные телефоны", однако DynaTac вышел на совсем иной уровень.

Чтобы полностью зарядится, легендарному портативному телефону Motorola требовалось целых 10 часов. При этом полной зарядки хватало лишь на 30 минут разговора.

Motorola MicroTAC (1989)

Motorola MicroTAC Фото: Getty Images

По сегодняшним меркам телефон MicroTAC выглядит большим, но все же он был меньше своего предшественника DynaTAC. Новый откидной дизайн MicroTAC стал основой для последующего бума "раскладушек" в 2000-х.

"Современные складные телефоны в стиле "раскладушка", такие как серия Samsung Galaxy Z Flip, наследуют ДНК непосредственно от MicroTAC.", — говорится в статье.

Motorola StarTAC (1996)

Motorola StarTAC Фото: Getty Images

StarTAC частично повторил концепцию более раннего MicroTAC, еще больше приблизившись по дизайну к классической модели "раскладушки". Инженерам Motorola удалось создать полностью функциональный портативный аппарат, который помещается в кармане.

"Достаточно одного взгляда на StarTAC, чтобы оценить привлекательность этого телефона в его лучшие годы", — отметил автор.

Nokia 3310 (2000)

BlackBerry 5810 Фото: Getty Images

Nokia 3310 заслужил репутацию очень прочного телефона, при этом будучи компактным и полнофункциональным. Несмотря на то, что в 2000-х выпускались и другие телефоны в стиле "моноблок", именно Nokia 3310 стал культовым.

Популярность данной модели была настолько велика, что в 2017 году Nokia выпустила его новую версию в стиле ретро.

BlackBerry 5810 (2002)

BlackBerry 5810 Фото: Getty Images

BlackBerry 5810 был первым устройством компании Research In Motion, включавшим встроенный мобильный телефон. Эта модель получила клавиатуру QWERTY от своего предшественника BlackBerry 850, а также небольшой монохромный дисплей.

Аппарат был нацелен в первую очередь на бизнес, а не на потребителей, что впоследствии стало характерно для многих телефонов BlackBerry.

Motorola Razr V3 (2004)

Motorola Razr V3 Фото: Getty Images

По словам автора подборки, Motorola Razr V3 был "невероятно тонким технологичным устройством" для своего времени. Он был гораздо больше, чем просто сотовый телефон, однако его преимуществом считается дизайн.

"Это было полномасштабное заявление о моде. Вы могли бы точно сказать, что кто-то следит за тенденциями, когда они выхватывают свой блестящий и металлический Razr", — говорится в статье.

LG Chocolate (2005/6)

LG Chocolate Фото: Getty Images

"Слайдер" LG Chocolate также отличался элегантным дизайном, но при этом был компактным. Чтобы получить доступ к скрытой цифровой клавиатуре, нужно было переместить дисплей вверх.

"LG Chocolate мгновенно стал хитом, вероятно, благодаря своему привлекательному дизайну, брендингу и забавным красным клавишам с подсветкой", — отметил автор.

LG enV VX9900 (2006)

LG enV VX9900 Фото: Getty Images

LG enV VX9900 – это еще один телефон в стиле "моноблок". Особенностью данной модели была скрытая альбомная клавиатура. Кроме того, в разложенном виде пользователю открывался сравнительно большой дисплей.

Задняя сторона enV также была новаторской, больше напоминая камеру типа "наведи и снимай", чем заднюю сторону обычного мобильного телефона.

Samsung Galaxy Note (2011)

Samsung Galaxy Note Фото: Getty Images

Samsung Galaxy Note получил огромный по меркам того времени 5,3-дюймовый дисплей. Тогда люди только начинали использовать свои телефоны для потребления контента, поэтому многие высмеивали данную модель за габаритность.

"Но рынок сказал свое слово, и теперь на рынке сложно найти телефон, у которого не было бы огромного экрана для просмотра шоу и просмотра видео на YouTube часами напролет", — отметил обозреватель.

Напомним, исследователи из британской компании Protect Your Bubble рассказали, какие модели старых мобильных телефонов можно выгоднее всего продать на современном рынке.

Также сообщалось, что в 2024 году произошел поворот в сторону возрождения "тупых" телефонов, которые выполняют только функции голосовых вызовов и передачи текстовых сообщений.