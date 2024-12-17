Мобільні телефони, які "видадуть" ваш вік: названо знакові моделі (фото)

На відміну від сучасних смартфонів, які зовні схожі один на одного, більш ранні моделі вирізнялися великою різноманітністю.

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За останні десятиліття мобільні телефони істотно еволюціонували в плані дизайну і набору функцій. Портал Pocket-lint зробив добірку деяких із найпримітніших моделей мобільних телефонів в історії.

Як зазначають у виданні, сучасні смартфони складно відрізнити один від одного. Однак до їхньої появи на ринку були представлені найрізноманітніші моделі, деякі з яких уже стали знаковими.

"Якщо ви пам'ятаєте, що ці телефони були на ринку, ви офіційно старієте", — зазначив автор.

Motorola DynaTAC (1983)

Motorola DynaTAC

DynaTac став першим по-справжньому портативним телефоном, доступним на споживчому ринку. До нього вже були великі "автомобільні телефони", проте DynaTac вийшов на зовсім інший рівень.

Щоб повністю зарядитися, легендарному портативному телефону Motorola було потрібно цілих 10 годин. Водночас повної зарядки вистачало лише на 30 хвилин розмови.

Motorola MicroTAC (1989)

Motorola MicroTAC Фото: Getty Images

За сьогоднішніми мірками телефон MicroTAC здається великим, але все ж він був меншим за свого попередника DynaTAC. Новий відкидний дизайн MicroTAC став основою для подальшого буму "розкладачок" у 2000-х.

"Сучасні складні телефони в стилі "розкладачка", як-от серія Samsung Galaxy Z Flip, успадковують ДНК безпосередньо від MicroTAC.", — йдеться у статті.

Motorola StarTAC (1996)

Motorola StarTAC Фото: Getty Images

StarTAC частково повторив концепцію більш раннього MicroTAC, ще більше наблизившись за дизайном до класичної моделі "розкладачки". Інженерам Motorola вдалося створити повністю функціональний портативний апарат, який поміщається в кишені.

"Достатньо одного погляду на StarTAC, щоб оцінити привабливість цього телефону в його найкращі роки", — зазначив автор.

Nokia 3310 (2000)

BlackBerry 5810 Фото: Getty Images

Nokia 3310 заслужив репутацію дуже міцного телефону, водночас будучи компактним і повнофункціональним. Попри те, що у 2000-х випускалися й інші телефони в стилі "моноблок", саме Nokia 3310 став культовим.

Популярність цієї моделі була такою великою, що в 2017 році Nokia випустила його нову версію в стилі ретро.

BlackBerry 5810 (2002)

BlackBerry 5810 Фото: Getty Images

BlackBerry 5810 був першим пристроєм компанії Research In Motion, що містив вбудований мобільний телефон. Ця модель отримала клавіатуру QWERTY від свого попередника BlackBerry 850, а також невеликий монохромний дисплей.

Апарат був націлений насамперед на бізнес, а не на споживачів, що згодом стало характерно для багатьох телефонів BlackBerry.

Motorola Razr V3 (2004)

Motorola Razr V3 Фото: Getty Images

За словами автора добірки, Motorola Razr V3 був "неймовірно тонким технологічним пристроєм" для свого часу. Він був набагато більшим, ніж просто стільниковий телефон, проте його перевагою вважається дизайн.

"Це була повномасштабна заява про моду. Ви могли б точно сказати, що хтось стежить за тенденціями, коли вони вихоплюють свій блискучий і металевий Razr", — ідеться в статті.

LG Chocolate (2005/2006)

LG Chocolate Фото: Getty Images

"Слайдер" LG Chocolate також вирізнявся елегантним дизайном, але водночас був компактним. Щоб отримати доступ до прихованої цифрової клавіатури, потрібно було перемістити дисплей вгору.

"LG Chocolate миттєво став хітом, імовірно, завдяки своєму привабливому дизайну, брендингу та кумедним червоним клавішам із підсвічуванням", — зазначив автор.

LG enV VX9900 (2006)

LG enV VX9900 Фото: Getty Images

LG enV VX9900 — це ще один телефон у стилі "моноблок". Особливістю цієї моделі була прихована альбомна клавіатура. Крім того, в розкладеному вигляді користувачеві відкривався порівняно великий дисплей.

Задня сторона enV також була новаторською, більше нагадуючи камеру типу "наведи і знімай", ніж задній бік звичайного мобільного телефону.

Samsung Galaxy Note (2011)

Samsung Galaxy Note Фото: Getty Images

Samsung Galaxy Note отримав величезний за мірками того часу 5,3-дюймовий дисплей. Тоді люди тільки починали використовувати свої телефони для споживання контенту, тому багато хто висміював цю модель за габаритність.

"Але ринок сказав своє слово, і тепер складно знайти телефон, у якого не було б величезного екрана для перегляду шоу і перегляду відео на YouTube годинами безперервно", — зазначив оглядач.

Нагадаємо, дослідники з британської компанії Protect Your Bubble розповіли, які моделі старих мобільних телефонів можна найвигідніше продати на сучасному ринку.

Також повідомлялося, що у 2024 році стався поворот у бік відродження "тупих" телефонів, які виконують тільки функції голосових дзвінків і передавання текстових повідомлень.