На вагу золота: експерти назвали старі телефони, які не варто викидати

Через десятки років деякі моделі можна вигідно продати, якщо вони збереглися в хорошому стані.

Related video

Багато користувачів зберігають вдома старі мобільні телефони, які можна дорого продати поціновувачам. Дослідники з британської компанії Protect Your Bubble розповіли, які моделі можна найвигідніше продати на сучасному ринку, передає Daily Mail.

Список очолює Motorola DynaTAC 8000X і не дивно, адже він став найпершим у світі мобільним телефоном. Нині його середня ціна на інтернет-майданчику eBay складає 1 776 фунтів стерлінгів ($1 965). Цікаво, що в 1985 році він продавався майже вдвічі дорожче — 3 000 фунтів стерлінгів, і далеко не кожен міг дозволити собі таке диво техніки.

Другим за вартістю ретро-мобільником назвали HTC Touch Diamond2, який вийшов у 2009, на рік пізніше за iPhone 3G другого покоління від Apple, і позиціонувався як "персональний цифровий помічник" на базі Windows. У 2022 році такий гаджет продали за 542,90 фунтів ($600), хоча 13 років тому він коштував приблизно $145. Це був перший сенсорний пристрій із простим інтерфейсом TouchFLO 3D, який став альтернативою гаджетам Apple.

Трійку лідерів замикає перша модель iPhone, яку називають iPhone 2G. Як з'ясували дослідники, у Великій Британії її середня ціна становить 542 фунти або майже $600. Друге покоління смартфонів Apple також цінується колекціонерами — здебільшого за нього пропонують $333.

Варто розповісти, що нещодавно нерозпакований iPhone 1 продали на аукціоні за $40 тисяч. Як запевнили організатори, пристрій жодного разу не використовувався і зберігався в оригінальній заводській упаковці, враховуючи запаяну плівку.

Інші дорогі старі телефони:

Motorola RAZR2 — $341;

Motorola Microtac 9800X — $264,79;

Nokia 7280 (телефон-помада) — $200.

Вищезазначені моделі мобільних телефонів коштують найдорожче окремо, але користуються невеликим попитом. Наприклад, Motorola DynaTAC 8000X за рік продали лише 12 разів. Що стосується масових продажів, то найпопулярнішими стали Nokia 6630: з травня 2021 по травень 2022 на eBay продали 1 614 екземплярів. Nokia 6310i 2002 став другим за продаваністю (1 444 штук), але першим за прибутковістю — він приніс власникам сумарно 68 517 фунтів або $75 832.

Директор Protect Your Bubble Джеймс Браун зазначив, що багато людей готові заплатити велику суму за старі телефони. На тлі підвищення цін власникам саме час задуматися про продаж непотрібних гаджетів зараз чи в майбутньому, коли актуальні моделі застаріють.

"Пам'ятайте, чим кращий стан, тим вигіднішою буде ціна. Подбайте про гаджет, помістивши його у футляр або коробку, регулярно чистіть його й оновлюйте програмне забезпечення", — порадив Джеймс Браун.

Дослідження показали, що всього британці зберігають майже 527 млн пристроїв, і найбільше серед них саме мобільних телефонів. Як з'ясували аналітики Ofcom, 45% британських домогосподарств мають два мобільні телефони, а дослідження giffgaff показало, що майже 30 мільйонів людей досі користуються старими моделями.

Тим часом, світовий продаж смартфонів падає весь 2022 рік. У третьому кварталі аналітики зафіксували найсильніше падіння за останні 9 років.