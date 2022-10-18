Нерозпакований iPhone першого покоління продали на аукціоні за $40 000

Переможець заплатив у 45 разів більше за початкову вартість пристрою, хоча модель 2007 року уже не зрівняється із сучасними.

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iPhone першого покоління у заводському пакуванні продали майже за $40 тисяч на аукціоні LCG Auctions. Подробицями поділився сайт Gizmodo.

Apple випустила смартфони iPhone першого покоління з 8 ГБ пам'яті у 2007 році за ціною $599, з урахуванням інфляції сьогодні їхня вартість склала б близько $860. LCG Auctions виставив пристрій в оригінальному пакуванні з нерозірваною плівкою зі стартовою ціною 2500 доларів 30 вересня, а новий власник визначився 16 жовтня.

[ + – ] iPhone виставлений на аукціоні

"Цей екземпляр першого покоління у заводському пакуванні знаходиться у винятковому стані. Майже бездоганна по поверхні та краях, заводська пломба чиста з правильними деталями швів та герметичністю. Етикетки на зворотному боці під печаткою недоторкані. Все оригінальне — жодних наклейок або етикеток UPC. Абсолютно новий, жодного разу не активувався", — наголошується в описі лоту на сайті LCG Auctions.

Як пише Gizmodo, найбільш жвавим аукціон став останнього дня. Вранці максимальна ставка становила $10 446, а в останню хвилину учасники почали ставити все більше і більше грошей, поки хтось не запропонував $39 339 — у 45 разів більше за оригінальну ринкову ціну телефону.

Важко передбачити, що новий власник робитиме зі смартфоном 15-річної давності. У нього можна вставити SIM-карту, але не підтримується GPS, віртуальний помічник Siri, до якого звикли сучасні шанувальники Apple і навіть магазин додатків App Store. Натомість екземпляр в ідеальному стані стане окрасою колекції.

7 вересня Apple представила нові iPhone 14-го покоління. Компанія випустила на ринок відразу чотири модифікації, які відрізняються продуктивністю, якістю камер та розмірами.

Незабаром китайці зробили клон iPhone 14 Pro Max за $72. Варто зазначити, що ціни на оригінальну модель в офіційному магазині починаються від $1099.