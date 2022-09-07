Apple представила iPhone 14, нові Apple Watch та AirPods Pro: ціни та технічні характеристики

На презентації 7 вересня Apple показала новинки.

7 вересня Apple провела традиційну осінню презентацію своїх нових гаджетів. Серед них iPhone 14, а також оновлені моделі годинника Apple Watch і навушників AirPods Pro 2. Фокус зібрав найважливіше з того, що сьогодні показала компанія з Купертіно.

Презентація Apple: iPhone 14

Сьогодні Apple очікувано представила нову лінійку своїх смартфонів — iPhone 14. Апарат з'явиться на ринку в чотирьох модифікаціях — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Задній блок камер у нових пристроях збільшився і тепер випирає ще сильніше. Також девайси будуть здатні знімати відео зі стабілізацією. "Базовими" в цьому поколінні стали моделі 14 і 14 Plus — остання має великий екран.

[ + – ] iPhone 14

iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max втратять "чубчики" — тепер передній блок камер буде розташований в "капсулі". Базові iPhone 14 та 14 Plus отримають класичні дисплеї з OLED-матрицею і частотою оновлення 60 Гц, тоді як у 14 Pro та 14 Pro Max будуть екрани з динамічною частотою оновлення до 120 Гц.

Процесори нового покоління — A16 — отримають тільки Pro та Pro Max версії. При цьому решта моделей отримає покращену версію чіпа минулого покоління. Усі нові iPhone оснастять 6 ГБ оперативної пам'яті.

[ + – ] iPhone 14

Також Pro отримають функцію Always On Display, яка дозволить зчитувати інформацію з екрану навіть коли він вимкнений за мінімальної витрати енергії.

Крім того компанія розробила спеціальні компоненти для нових iPhone, які дозволять підключатися до супутникового зв'язку для отримання та надсилання екстрених повідомлень.

[ + – ] iPhone 14

Смартфони iPhone 14 і 14 Max будуть представлені iPhone 14 і 14 Plus, а 14 Pro і Pro Max — у графітовому, золотому, сріблястому та фіолетовому.

Вартість iPhone 14 починається від 799 доларів, iPhone 14 Plus від 899 доларів, iPhone 14 Pro від 1 099 доларів та iPhone 14 Pro Max від 1 199 доларів.

Презентація Apple: Watch Series 8 та Watch SE

Нове покоління Apple Watch отримало великий екран у знайомому корпусі. Дисплей став яскравішим, щоб оповіщення на ньому було легше читати, коли зап'ястя з пристроєм опущене. Також гаджет отримав більше функцій безпеки та контролю за здоров'ям — зокрема, трекер овуляції та температури тіла. Також у годинниках нового покоління з'явилася функція Crash Detection — вона дозволить пристрою визначити, коли людина потрапила в автомобільну аварію, щоб повідомити про це екстрені служби та близькі контакти.

Ціна пристрою стартує від 399 доларів із функцією GPS та від 499 доларів із функцією стільникового зв'язку. Вартість полегшеної версії SE стартує від 249 доларів, а преміальна модель Apple Watch Ultra, зі збільшеною тривалістю роботи і просунутими спортивними функціями, коштуватиме 799 доларів.

Презентація Apple: AirPods Pro 2

Оновлена "прокачана" версія бездротових навушників від компанії з Купертіно отримає покращення функцій шумозаглушення і просторового аудіо Spatial Audio. Гаджет оснащений чіпом нового покоління, який, як запевняє компанія, повинен забезпечити більш якісний звук. Вартість апарату становитиме 249 доларів.

[ + – ] Apple AirPods Pro 2

Раніше Фокус писав про те, як на тлі санкцій жителі Росії замість звичних iPhone та Samsung-пристроїв почали масово купувати смартфони маловідомих виробників.