Apple представила iPhone 14, новые Apple Watch и AirPods Pro: цены и технические характеристики

На презентации 7 сентября Apple показала новинки

7 сентября Apple провела традиционную осеннюю презентацию своих новых гаджетов. Среди них iPhone 14, а также обновленные модели часов Apple Watch и наушников AirPods Pro 2. Фокус самое важное из того, что сегодня показала компания из Купертино.

Презентация Apple: iPhone 14

Сегодня Apple ожидаемо представила новую линейку своих смартфонов — iPhone 14. Аппарат появится на рынке в четырех модификациях — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max.

Задний блок камер в новых устройствах был увеличен и теперь выпирает еще сильнее. Также девайсы будут способны снимать видео со стабилизацией. "Базовыми" в этом поколении стали модели 14 и 14 Plus — последняя обладает большим экраном.

[ + – ] iPhone 14

iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max лишатся "челки" — теперь передний блок камер будет расположен в "капсуле". Базовые iPhone 14 и 14 Plus получат классические дисплеи с OLED-матрицей и частотой обновления 60 Гц, в то время как у 14 Pro и 14 Pro Max будут экраны с динамической частотой обновления до 120 Гц.

Процессоры нового поколения — A16 — получат только Pro и Pro Max версии. При этом остальные модели получат улучшенную версию чипа прошлого поколения. Все новые iPhone оснастят 6 ГБ оперативной памяти.

[ + – ] iPhone 14

Также Pro получат функцию Always On Display, которая позволит считывать информацию с экрана даже когда он выключен при минимальном расходе энергии.

Кроме того компания разработала специальные компоненты для новых iPhone, которые позволят подключаться к спутниковой связи для получения и отправки экстренных сообщений.

[ + – ] iPhone 14

Смартфоны iPhone 14 и 14 Max будут представлены iPhone 14 и 14 Plus, а 14 Pro и Pro Max — в графитовом, золотом, серебристом и фиолетовом.

Стоимость iPhone 14 начинается от 799 долларов, iPhone 14 Plus от 899 долларов, iPhone 14 Pro от 1099 долларов и iPhone 14 Pro Max от 1199 долларов.

Презентация Apple: Watch Series 8 и Watch SE

Новое поколение Apple Watch получило большой экран в знакомом корпусе. Дисплей стал более ярким, чтобы оповещения на нем было легче читать, когда запястье с устройством опущено. Также гаджет получил больше функций безопасности и контроля за здоровьем — в частности, трекер овуляции и температуры тела. Также в часах нового поколения появилась функция Crash Detection — она позволит устройству определить, когда человек попал в автомобильную аварию, чтобы уведомить об этом экстренные службы и близкие контакты.

Цена устройства стартует от 399 долларов с функцией GPS и от 499 с функцией сотовой связи. Стоимость облегченной версии — SE стартует от 249 долларов, а премиальная модель — Apple Watch Ultra, с увеличенной продолжительностью работы и продвинутыми спортивными функциями, обойдется в 799 долларов.

Презентация Apple: AirPods Pro 2

Обновленная "прокачанная" версия беспроводных наушников от компании из Купертино получит улучшение функций шумоподавления и пространственного аудио Spatial Audio. Гаджет оснащен чипом нового поколения, который, по заверению компании, должен обеспечить более качественный звук. Стоимость аппарата составит 249 долларов.

[ + – ] Apple AirPods Pro 2

Ранее Фокус писал о том, как на фоне санкций жители России вместо привычных iPhone и Samsung-устройств начали массово покупать смартфоны малоизвестных производителей.