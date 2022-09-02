Вместо iPhone и Samsung. Обнищавшие россияне покупают смартфоны неизвестных марок

Российские потребители вынуждены покупать китайские или подержанные устройства из-за повышения цен и ухода крупных брендов с рынка.

На фоне санкций жители России начали массово покупать смартфоны малоизвестных производителей. Об этом изданию СNews рассказали сотрудники аналитической компании Calltouch.

По подсчетам аналитиков, с 24 февраля 2022 года около 19% россиян решили покупать исключительно смартфоны от непопулярных брендов, еще 11% раздумывают над покупкой малоизвестных моделей. При этом все больше жителей РФ выбирают устройства из самой низкой или средней ценовой категории, что указывает на падение покупательской способности. 30% участников опроса заявили, что попросту отложили покупку телефонов до лучших времен.

Эксперты обратили внимание на снижение спроса на смартфоны Samsung и iPhone от Apple, которые пользуются большой популярностью во многих других странах. Некогда продукция этих брендов была весьма востребована и в Росси, но в начале марта компании решили покинуть страну из-за вооруженной агрессии по отношению к Украине. В настоящее время 41% опрошенных россиян говорят, что покупают смартфоны из Китая.

Довольно большая часть населения России (14%) все еще хочет покупать гаджеты полюбившихся им брендов, но не может найти их в магазинах страны после введения санкций, поэтому ведет поиски за границей. В такой ситуации около 50% россиян начали лояльнее относиться к нелегальным методам покупки устройств. К примеру, власти РФ одобрили так называемый "параллельный импорт", то есть ввоз товаров без разрешения официального производителя — его одобрили 10% опрошенных.

Примерно 35% российских потребителей заинтересовались подержанными смартфонами на вторичном рынке. Вероятно, для многих это единственная возможность получить хорошую модель на фоне повышения цен на новую технику, в некоторых случаев скачок составил 10-15%. Еще 9% предпочитают заказывать китайские смартфоны на иностранных сайтах с международной доставкой — получается гораздо дешевле, чем в розничных магазинах в РФ.

В начале августа появилась информация, что китайская компания Huawei остановила продажи своей техники в РФ. Россиянам стал недоступен фирменный Интернет-маназин Huawei VMALL, а также заказы в официальном приложении.

Писали также, что в России могут заблокировать все смартфоны на iOS и Android. По словам председателя ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская, у производителей техники есть возможность сделать это удаленно.