В России могут заблокировать абсолютно все смартфоны, превратив их в "кирпичи" (видео)

Разработчики могут удаленно отключить операционные системы iOS и Android.

Иностранные производители могут отключить все смартфоны в России. О таком сценарии в эфире российского телеканала "Звезда" рассказала председатель ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская.

По ее словам, гипотетически россиянам могут удаленно отключить устройства, работающие как на iOS (iPhone), так и на Android. Это одна из угроз кибервойны, которая ведется одновременно с вторжением ВС РФ на территорию Украины.

Наталья Касперская считает, что отключение смартфонов не станет катастрофой для РФ. Вместо них жители страны-агрессора пользоваться ноутбуками, электронной почтой или старыми кнопочными телефонами или другими устройствами.

"Это не то, что полностью порушит инфраструктуру Российской Федерации", — утверждает Касперская.

Ранее глава совета Фонда развития цифровой экономики РФ Герман Клименко предупредил, что россиянам могут заблокировать смартфоны на iOS и Android. По его словам, отказ от автоматических обновлений может спасти устройства от блокировки, но при этом они станут более уязвимыми для хакеров и вирусов.

В России решили создать аналог Google Play, чтобы Android-смартфоны не превратились в "кирпичи". Российские власти пытаются обеспечить россиян отечественными приложениями, опасаясь удаления необходимого софта со стороны иностранных разработчиков.