У Росії можуть заблокувати абсолютно всі смартфони, перетворивши їх на "цеглу" (відео)

Розробники можуть віддалено відключити операційні системи iOS та Android.

Іноземні виробники можуть відключити усі смартфони в Росії. Про такий сценарій в ефірі російського телеканалу "Звезда" розповіла голова асоціації розробників вітчизняних програмних продуктів Наталія Касперська.

За її словами, гіпотетично росіянам можуть віддалено відключити пристрої, що працюють як на iOS (iPhone), так і Android. Це одна з погроз кібервійни, яка ведеться одночасно з вторгненням ЗС РФ на територію України.

Наталія Касперська вважає, що відключення смартфонів не стане катастрофою для Росії. Натомість жителі країни-агресора користуватимуться ноутбуками, електронною поштою чи старими кнопковими телефонами або іншими пристроями.

"Це не те, що повністю порушить інфраструктуру Російської Федерації", — стверджує Касперська.

Раніше голова ради Фонду розвитку цифрової економіки РФ Герман Клименко попередив, що росіянам можуть заблокувати смартфони на iOS та Android. За його словами, відмова від автоматичних оновлень може врятувати пристрої від блокування, але вони стануть більш вразливими для хакерів і вірусів.

У Росії вирішили створити аналог Google Play, щоб Android-смартфони не перетворилися на "цеглу". Російська влада намагається забезпечити росіян вітчизняними додатками, побоюючись видалення необхідного софту з боку іноземних розробників.