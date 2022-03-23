У РФ створять аналог Google Play, щоб Android-смартфони не перетворилися на "цеглу"

Влада визнає, що подібна доля загрожує і iPhone.

Уряд Росії готується запустити власний онлайн-магазин програм на базі Android через ризик блокування Google Play. Про це повідомив голова Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максут Шадаєв на засіданні в Державній думі, присвяченому санкціям, передає агентство "Інтерфакс".

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Голова IT-комітету Держдуми Олександр Хінштейн поцікавився, як житиме Росія в разі різкого відключення імпортних пристроїв. За словами Максута Шадаєва, Мінцифри вже виступило із законодавчою ініціативою щодо створення російського торгового майданчика для розробників додатків, тому, за його словами, кілька кампаній уже зайнялися проєктуванням маркетплейсу. Магазин вирішили розробляти на платформі Android через її відкритість і гнучкість, а також широке поширення серед російських користувачів.

"Я впевнений, що в цьому сенсі для користувачів Android ризиків не так багато", — наголосив чиновник.

Він також визнав, що "питання залишаються" з роботою операційної системи iOS у Росії, яка встановлюється на смартфонах iPhone від Apple. Як стверджує міністр, Мінцифри обговорює ситуацію з керівництвом компанії, яке виявило "конструктивну позицію" і досі проводять платежі російських операторів мобільного зв'язку в App Store.

"Тому ми сподіватимемося, що "Айфони" в нас на цеглу не перетворяться", — зазначив голова міністерства.

Раніше стало відомо, що магазини Google Play та App Store обмежують роботу в РФ через санкції. Російським користувачам відключили можливість здійснювати покупки та поповнювати баланс додатків з банківських карток, хоча вони, як і раніше, можуть завантажувати безкоштовні продукти.

21 березня в Росії стався масовий збій сервісів Apple. Користувачі поскаржилися на проблеми Apple Music, App Store, iTunes, Apple TV+, Apple Arcade, Apple School Manager та інших програм.

Нещодавно в Росії презентували смартфон AYYA T1 з операційною системою "Аврора", схваленою ФСБ та призначеною для корпоративних користувачів. З його допомогою керівники зможуть дистанційно керувати смартфонами співробітників.