У Росії вийшов смартфон з операційною системою "Аврора", схваленою ФСБ

В AYYA T1 впровадили технічні рішення, які не приносять користі для простих росіян, проте представники провладних структур зможуть керувати смартфонами своїх співробітників.

Державна корпорація "Ростех" представила захищений смартфон AYYA T1 під керуванням російської операційної системи "Аврора". Подробиці повідомляє видання СNews.

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Кому потрібен російський смартфон AYYA T1

Смартфон розробили підприємства "СмартЕкоСистема" та "Відкрита мобільна платформа", дочірня компанія провайдера "Ростелеком". Пристрій позиціюється як телефон із захистом від витоків даних та призначений насамперед для корпоративних користувачів, які турбуються про інформаційну безпеку. Російські компанії та держструктури вже можуть замовити собі AYYA T1 з "Авророю", проте звичайним росіянам така модель поки що недоступна.

"Перевага використання AYYA T1 полягає не тільки в його функціоналі та апаратній безпеці, а й у можливості будувати незалежні та довірені рішення на мобільній платформі "Аврора", — заявив гендиректор "СмартЕкоСистеми" Владислав Іванов.

"Аврора" підключається до платформи управління мобільними пристроями "Аврора Центр" та обіцяє захищений доступ до корпоративних систем, захист цифрового документообігу з електронними підписами та виконання специфічних робочих програм. ОС входить до Єдиного реєстру російського ПЗ.

"Замовник може самостійно централізовано керувати пристроями співробітників та терміналами", — пише СNews зі слів "Ростеху".

Головною технічною особливістю AYYA T1 є можливість одним натисканням кнопки механічно вимкнути камеру та мікрофони для дотримання конфіденційності. У такому режимі користувачеві залишаються месенджери та інші програми. Смартфон також оснащений 8-ядерним процесором, 4 ГБ оперативною та 64 ГБ вбудованою пам'яттю, підтримує карти MicroSD.

Хто створив ОС "Аврора" та як вона працює

Згідно з Вікіпедією, російська ОС базується на Sailfish OS, системі, розробленій фінською компанією Jolla, яку заснували колишні співробітники Nokia. Фокус з'ясував, що одним з інвесторів Jolla є росіянин Григорій Берьозкін — голова групи компаній ЄСП, яка працює у сферах нафтопрому та енергетики. Також є відомості про те, що 4 роки тому Jolla проінвестував "Ростелеком". Тепер фіни хочуть викупити в росіян свої акції.

"Керівництво компанії вважає, що в поточній ситуації Jolla не має майбутнього без повного виходу з російської власності", — пише Хабр.

Спираючись на дані з Вікіпедії, повідомляємо, що російська ОС включає елементи як з відкритим вихідним кодом, так і з закритим вихідним кодом, і позиціюється як альтернатива Android та iOS. Відомо також, що минулого року операційна система "отримала позитивний висновок ФСБ про відповідність до вбудованого програмного СКЗІ СледопытSSL (засіб криптографічного захисту інформації, СКЗІ — ред.) та вимог до СКЗІ класів АК2 і КС2. Сертифікована ФСТЕК Росії з А4/УД4". Наявність таких сертифікатів означає, що ОС "Аврора" можуть використовувати навіть представники найвищих органів державної влади (Апарат Президента та Уряд РФ).

Раніше депутати Держдуми РФ заявили про покупку AYYA T1 з ОС "Аврора". Марія Бутіна з "Єдиної Росії" заявила, що такий пристрій продається в магазинах за 15 тисяч рублів (близько 3 800 грн), але поки що на Android. Придбанням AYYA T1 також похвалився "єдинорос" Денис Майданов. Російські експерти скептично ставляться до смартфона, вважаючи кнопку відключення мікрофона та камер слабким способом захисту від стеження. Крім того, китайські смартфони зі схожими характеристиками коштують на 30% дешевше.

Голова ради Фонду розвитку цифрової економіки Герман Клименко попередив росіян про можливе блокування iOS та Android. Розробники можуть віддалено відключити операційні системи в Росії, внаслідок чого смартфони просто перестануть працювати.