В России вышел смартфон с операционной системой "Аврора", одобренной ФСБ

В AYYA T1 внедрили технические решения, которые бесполезны для простых россиян, однако представители провластных структур смогут управлять смартфонами своих сотрудников.

Государственная корпорация "Ростех" представила защищенный смартфон AYYA T1 под управлением российской операционной системы "Аврора". Подробности сообщает издание СNews.

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Кому нужен российский смартфон AYYA T1

Смартфон разработали предприятия "СмартЭкоСистема" и "Открытая мобильная платформа", дочерняя компания провайдера "Ростелеком". Устройство позиционируется как телефон с защитой от утечек данных и предназначено в первую очередь для корпоративных пользователей, которые беспокоятся об информационной безопасности. Российские компании и госструктуры уже могут заказать себе AYYA T1 с "Авророй", однако обычным россиянам такая модель пока недоступна.

"Преимущество использования AYYA T1 заключается не только в его функционале и аппаратной безопасности, но и в возможности строить независимые и доверенные решения на мобильной платформе "Аврора", — заявил гендиректор "СмартЭкоСистемы" Владислав Иванов.

"Аврора" подключается к платформе управления мобильными устройствами "Аврора Центр" и обещает защищенный доступ к корпоративным системам, защиту цифрового документооборота с электронными подписями и выполнение специфических рабочих приложений. ОС входит в Единый реестр российского ПО.

"Заказчик может самостоятельно централизованно управлять устройствами сотрудников и терминалами", — пишет СNews со слов "Ростеха".

Главной технической особенностью AYYA T1 является возможность одним нажатием кнопки механически отключить камеру и микрофоны для соблюдения конфиденциальности. В таком режиме пользователю остаются доступны мессенджеры и другие приложения. Смартфон также оснащен 8-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памятью, поддерживает карты MicroSD.

Кто создал ОС "Аврора" и как она работает

Согласно Википедии, российская ОС базируется на Sailfish OS, системе, разработанной финской компанией Jolla, которую основали бывшие сотрудники Nokia. Фокус выяснил, что одним из инвесторов Jolla является россиянин Григорий Березкин — глава группы компаний ЕСН, работающей в сферах нефтепрома и энергетики. Также есть сведения о том, что 4 года назад в Jolla проинвестировал "Ростелеком". Теперь же финны хотят выкупить у россиян свои акции.

"Руководство компании считает, что в текущей ситуации у Jolla нет будущего без полного выхода из российской собственности", — пишет Хабр.

Опираясь на данные из Википедии, сообщаем, что российская ОС включает элементы как с открытым исходным кодом, так и с закрытым исходным кодом, и позиционируется в качестве альтернативы Android и iOS. Известно также, что в прошлом году операционка "получила положительное заключение ФСБ о соответствии со встроенным программным СКЗИ СледопытSSL (средство криптографической защиты информации, СКЗИ — ред.) и требованиям к СКЗИ классов АК2 и КС2. Сертифицирована ФСТЭК России по А4/УД4". Наличие таких сертификатов означает, что ОС "Аврора" могут использовать даже представители высших органов государственной власти (Аппарат Президента и Правительство РФ).

Ранее депутаты Госдумы РФ заявили о покупке AYYA T1 с ОС "Аврора". Мария Бутина из "Единой России" заявила, что такое устройство продается в магазинах за 15 тысяч рублей (около 3800 грн), но пока на Android. Приобретением AYYA T1 также похвастался "единорос" Денис Майданов. Российские эксперты скептически относятся к смартфону, считая кнопку отключения микрофона и камер слабым методом защиты от слежки. Кроме того, китайские смартфоны с похожими характеристиками стоят на 30% дешевле.

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко предупредил россиян о возможной блокировке iOS и Android. Разработчики могут удаленно отключить операционные системы в России, в результате чего смартфоны попросту перестанут работать.