В РФ создадут аналог Google Play, чтобы Android-смартфоны не превратились в "кирпичи"

Власти признают, что подобная участь грозит и iPhone.

Правительство России готовится запустить собственный онлайн-магазин приложений на базе Android из-за риска блокировки Google Play. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на заседании в Государственной думе, посвященному санкциям, передает агентство "Интерфакс".

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Глава IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн поинтересовался, как будет жить Россия в случае резкого отключения импортных устройств. По словам Максута Шадаева, Минцифры уже выступило с законодательной инициативой о создании российской торговой площадки для разработчиков приложений, поэтому, по его словам, несколько кампаний уже занялись проектированием маркетплейса. Магазин решили разрабатывать на платформе Android из-за ее открытости и гибкости, а также широкого распространения среди российских юзеров.

"Я уверен, что в этом смысле для пользователей Android рисков не так много", — подчеркнул чиновник.

Он также признал, что "вопросы остаются" с работой операционной системы iOS в России, устанавливаемую на смартфонах iPhone от Apple. Как утверждает министр, Минцифры обсуждает ситуацию с руководством компании, которое проявило "конструктивную позицию" и до сих пор проводят платежи российских операторов мобильной связи в App Store.

"Поэтому мы будем надеяться, что "Айфоны" у нас в кирпич не превратятся", — отметил глава министерства.

Ранее стало известно, что магазины Google Play и App Store ограничивают работу в РФ из-за санкций. Российским пользователям отключили возможность совершать покупки и пополнять баланс приложений с банковских карт, хотя они по прежнему могут скачивать бесплатные продукты.

21 марта в России произошел массовый сбой сервисов Apple. Пользователи пожаловались на проблемы в работе Apple Music, App Store, iTunes, Apple TV+, Apple Arcade, Apple School Manager и других приложений.

Недавно в России презентовали смартфон AYYA T1 с операционной системой "Аврора", одобренной ФСБ и предназначенный для корпоративных пользователей. С его помощью руководители смогут удаленно управлять смартфонами сотрудников.