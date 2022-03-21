В РФ у сервисов Apple произошел масштабный сбой (фото)

Российские пользователи жалуются на проблемы с Apple Music, App Store, iTunes Store и другими сервисами и приложениями.

21 марта российские пользователи Appe сообщили о проблемах в работе некоторых приложений и сервисов. Информация о сбоях также подтвердилась на официальном сайте Appe в России.

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Сбои наблюдаются в сервисах Apple Music, App Store, Apple TV+, iTunes Store, Apple Arcade, Apple School Manager, а также в приложениях Локатор, Карты и Радио. Также есть проблемы с доступом к веб-приложению iCloud (iCloud.com). Согласно информации, сбои начали наблюдаться в 18:32. Сервисы либо медленно работают, либо недоступны.

[ + – ] Сбой в работе сервисов Apple в России Фото: Apple

Согласно данным сервиса Downdetector, чаще всего наблюдаются сбои в приложении и при авторизации.

[ + – ] Сбои Apple 21 марта

Напомним, программисты из Львова запустили онлайн-игру, которая позволяет проводить DDoS-атаки на российские сайты. На сайте Play for Ukraine ("Играй для Украины") размещена браузерная игра типа "2048" — в сетке 4х4 клетки находятся цифры. Ячейки нужно двигать при помощи стрелочек на клавиатуре или свайпов, чтобы объединять попарно.