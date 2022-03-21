У РФ у сервісів Apple стався масштабний збій (фото)

Російські користувачі скаржаться на проблеми з Apple Music, App Store,iTunes Store та інші сервіси і програми.

21 березня російські користувачі Appe повідомили про проблеми в роботі деяких програм та сервісів. Інформація про збої також підтвердилася на офіційному сайті Appe у Росії.

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Збої спостерігаються в сервісах Apple Music, App Store, Apple TV+, iTunes Store, Apple Arcade, Apple School Manager, а також у програмах Локатор, Карти та Радіо. Також є проблеми з доступом до вебзастосунку iCloud (iCloud.com). Згідно з інформацією, збої почали спостерігатися о 18.32. Сервіси або повільно працюють або недоступні.

[ + – ] Збій у роботі сервісів Apple у Росії Фото: Apple

Згідно з даними сервісу Downdetector, найчастіше спостерігаються збої в додатку та при авторизації.

[ + – ] Збої Apple 21 березня

Нагадаємо, програмісти зі Львова запустили онлайн-гру, яка дозволяє проводити DDoS-атаки на російські сайти. На сайті Play for Ukraine ("Грай для України") розміщена браузерна гра типу "2048" — у сітці 4х4 клітинки розташовані цифри. Осередки потрібно рухати за допомогою стрілок на клавіатурі або свайпів, щоб об'єднувати попарно.