Китайская компания Huawei остановила продажи своей техники в РФ

Производитель с 1 августа прекратил продажи через свой интернет-магазин Huawei VMALL. Заказанные до этого товары доставят клиентам.

Китайский производитель смартфонов Huawei с 1 августа остановил продажи в России через свой интернет-магазин Huawei VMALL. Об этом сообщается на сайте компании.

Как уточняется, россияне также не смогут сделать заказ через одноименное мобильное приложение.

В то же время, компания подчеркивает, что те клиенты, кто успел сделать заказ до 1 августа, получат товары в обычном режиме. На все товары, ранее приобретенные в интернет-магазине, гарантийное обслуживание будет распространяться и в дальнейшем.

Постепенный уход Huawei с российского рынка

Китайская компания стала сокращать свое присутствие в России еще в марте, то есть сразу после вторжения РФ в Украину. Так, издание Financial Times сообщало, что Huawei наравне с другими производителями из Китая, Xiaomi и Oppo, сократила поставки смартфонов в Россию вдвое с начала полномасштабной войны. Как уточнялось, это было связано с обвалом рубля и западными санкциями.

К началу июня Huawei закрыла 4 своих официальных торговых точки в РФ из 19-ти существующих на российском рынке. Тогда же уточнялось, что в ближайшее время закрытие магазинов продолжится. Как основная причина такого решения называлась нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны.

В то же время, агентство РБК со ссылкой на собственный источник написало, что у компании нет собственных магазинов в РФ. Речь идет о бизнесе партнеров, которые решили закрыть часть магазинов, так как содержать их стало невыгодно из-за отсутствия товаров.

Напомним, компания Apple, отказавшаяся продавать свои устройства на российском рынке после вторжения войск РФ в Украину, продолжает завозить продукцию на территорию страны-агрессора. Таким образом компания выполняет свои гарантийные обязательства.

Ранее Фокус писал о том, что российская сеть re:Store, торгующая техникой от Apple, продолжила работать даже после того, как бренд заявил о прекращении поставок в РФ.

Сообщали также, что известные марки электроники в РФ начали заменять на итальянские и китайские ноунейм-бренды.