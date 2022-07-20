Apple продолжает завозить свои гаджеты в Россию, но не для продажи

Таким образом компания выполняет свои гарантийные обязательства.

Российским СМИ стало известно о том, что американская компания Apple, отказавшаяся продавать свои устройства на российском рынке после вторжения войск РФ на территорию Украины, продолжает завозить продукцию на территорию страны-агрессора. Об этом пишет издание "Известия".

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Согласно сообщению медиа, количество устройств исчисляется тысячами, и завоз происходит ежемесячно, однако в магазинах техника так и не появится. Российские эксперты в комментарии изданию отметили, что Apple не намерена полностью свернуть бизнес в России, а потому привозит продукцию "для выполнения гарантийных обязательств".

"Известия" указывают, что информацию они получили из нескольких источников, "близких к российским партнерам" Apple. По заверениям источников, американский разработчик ввез несколько тысяч телефонов и компьютеров. Медиа отмечает, что гарантия на продукцию, ввезенную ранее легально, т.е. с разрешения Apple, все еще действует, а потому компания продолжает заботиться о клиентах. Если у кого-то гаджет поломался и починить его не представляется возможным, то владелец может обратиться в авторизованный сервисный центр, где поломанное устройство заменят на новое. Именно поэтому поставки на территорию РФ все еще проводятся. Некоторые сервисные центры подтвердили журналистам данную информацию.

В компаниях "МТС", "М.Видео — Эльдорадо" и "re:Store", продающих электронику, подчеркнули, что гарантия действует лишь на гаджеты, ввезенные легально, т.е. до того, как Apple отказалась продавать свои товары в РФ в марте 2022 года после нападения российских войск на территорию Украины. На устройства, ввезенные по программе так называемого параллельного импорта, т.е. контрабандой, гарантия не распространяется. Напомним, что санкции против России поддержала не только Apple, но и такие игроки рынка, как Intel, Dell, HP, Cisco и др.

Ранее Фокус писал о том, что российская сеть re:Store, торгующая техникой от Apple, продолжила работать даже после того, как бренд заявил о прекращении поставок в РФ.

Информировали также и о том, что в России не хватает комплектующих для ремонта электроники от южно-корейских и китайских марок.

Сообщали, что сервисные центры РФ вынуждены закупать новую технику, чтобы разбирать ее на запчасти и обеспечивать ремонт.