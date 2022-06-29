Смартфоны и ноутбуки разбирают на запчасти: в РФ большие проблемы с ремонтом гаджетов

"Параллельный импорт" только вредит россиянам, ведь из-за него технику приходится ремонтировать в других странах. Теперь клиенты ждут заказы неделями.

Из-за международных санкций в России возник острый дефицит комплектующих для смартфонов и другой техники — детали для ремонта приходится извлекать из других устройств. О ситуации изданию "КоммерсантЪ" рассказали осведомленные источники на рынке электроники.

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Согласно заявлениям источников, сервисные центры вынуждены разбирать новые и подержанные устройства для получения необходимых запчастей. К примеру, ремонт смартфонов Apple может затягиваться на неделю, пока специалисты найдут нужный компонент.

Так называемый "параллельный импорт" — ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателей, таких как Apple, Samsung, Dell, Asus, только мешает россиянам. Один из источников объяснил, что в российские магазины сейчас доставляют в основном устройства, предназначены для стран Евразийского экономического союза, например, Казахстане или Кыргызстане, и производитель требует осуществлять гарантийное обслуживания именно там, где гаджеты регистрируются. Дистрибуторам приходится отправлять технику по месту "прописки", поэтому сроки выполнения заказов увеличиваются еще в два раза.

"Ситуация осложняется тем, что в Казахстан, например, раньше не поставлялся такой объем комплектующих для ремонта, который требуется сейчас, а большая часть их шла через Россию", — рассказал представитель рынка.

Генеральный директор российского представительства компании Acer Дмитрия Кравченко подтвердил, что нехватку зарубежных запчастей приходится компенсировать, разбирая на запчасти устройства-доноры. Если раньше до 90% всех заказов по ремонту выполнялись в течение пяти дней, то теперь все зависит только от наличия комплектующих.

По словам Дмитрия Кравченко, гарантия Acer не распространяется на продукцию, доставленную в Россию в рамках "параллельного импорта" — в таком случае обслуживание обеспечивают либо поставщики-импортеры, либо сами дистрибьюторы. Как сообщили в re:Store авторизированные сервисы Apple также отказываются ремонтировать нелегально завезенную технику.

Дефицит комплектующих уже привел к повышению цен на ремонт гаджетов во втором квартале — за починку смартфонов требуют на 11% больше в годовом исчислении и на 5% по сравнению с началом 2022 года, обслуживание ноутбуков подорожало на 6%. Глава отдела развития сервисных центров "Сети компьютерных клиник" Алексея Дудина, предприятия практически не изменили стоимость своих услуг, но стоимость запчастей сильно увеличилась.

По данным сервиса по сравнению цен Price.ru, количество запросов россиян о ремонте смартфонов уменьшилось в среднем на 30% в сравнении с прошлым годом. Аналитики объясняют падение спроса с выходом множества новых моделей и массовой закупкой электроники на фоне колебания курсов валют.

Ранее стало известно, что продажи гаджетов и бытовой техники в Москве упали на 48%. По данным аналитиков, цены немного снизились, но так и не вернулись к уровню, который был до начала вторжения ВС РФ в Украину. Сейчас россияне в основном покупают дешевую технику и расходники, такие как картриджи для принтеров.

Участники рынка опасаются, что к середине лета Россия останется без техники и электроники популярных брендов. Продукцию раскупают быстрее, чем ритейлеры успевают получать новые партии от поставщиков, не помогает даже "параллельный импорт".