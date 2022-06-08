К середине лета Россия останется без техники и электроники популярных брендов
В крупной сети "Ситилинк" товары сейчас раскупают в два раза быстрее, чем пополняются их запасы.
Мы . Мы из Украины
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Ассортимент электроники и бытовой техники в России может значительно сократиться к середине этого лета. Такой прогноз озвучил генеральный директор сети магазинов "Ситилинк" Михаил Славинский на форуме "Неделя российского ретейла", передает агентство ТАСС.
По его словам, уже сейчас потребители каждый день скупают устройства в два раза быстрее, чем ритейлер успевает пополнить запасы продукции различных брендов. Пока дефицит товаров не ощущается, но в ближайшие недели "Ситилинк" ожидает большую товарную "яму".
Впрочем, уже сейчас разнообразие на российском рынке снизилось. Если до начала войны в Украине компания предлагала около 2 тысяч позиций в категории электроники, то сейчас — 1,5. В категории бытовой техники раньше были представлены около 8 тысяч разных моделей, теперь же около 5 тысяч. И это при том, что "Ситилинк" входит в ТОП-3 самых крупных Интернет-магазинов РФ, имеет более тысячи магазинов со складами и доствляет заказы в 500 городов страны.
"Премиальные бренды бытовой техники покидают российский рынок, но замещение доступно. Что касается микроэлектроники, есть трудности с импортозамещением: продукции без тайваньских чипов — очень мало. Поэтому основная задача ретейлеров — найти товар и привезти его", — прокомментировал ситуацию Михаил Славинский.
Коммерческий директор сети магазинов "Холодильник.ру" Алексей Погудалов в комментарии изданию "РБК" также пожаловался на сокращение ассортимента смартфонов, телевизоров, пылесосов, холодильников, посудомоечных машин и другой техники. Сильнее всего компания ощущает дефицит товаров из США, Европы и Южной Кореи, особенно не хватает техники от Apple и Samsung, которые перестали сотрудничать с россиянами в марте. В сегменте бытовой техники не хватает также продукции брендов Bosch, Dyson, Electrolux и Miele.
Как объяснил Алексей Погудалов, сокращение ассортимента вызвано в первую очередь прекращением поставок техники в результате международных санкций. Существует также проблема производства непосредственно в России, ведь комплектующих тоже не хватает. Россияне пытаются найти альтернативные пути получения готовой продукции, но без особого успеха.
Еще один отраслевой источник сообщил, что санкции привели к нарушению логистических цепочек, поэтому производителям приходится менять маршруты доставки, менять европейских поставщиков на китайских, а это приводит к повышению цен. При этом себестоимость продукции российского производства увеличилась на 15–18%.
Замдиректора торговой компании "Марвел-Дистрибуция" Станислав Солтицкий заявил, что сейчас российские магазины продвигают малоизвестные китайские бренды, которые ранее не могли конкурировать с более популярными западными производителями.
Ранее писали, что Тайвань запретил поставки высокотехнологических чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, крупнейшая страна-производитель полупроводников ограничил экспорт оборудования для печати микросхем.
Без поставок чипов из Тайваня развитие электроники в России откатится на 20 лет назад. Дело в том, что российским производителям доступна только 90-нанометровый технологический процесс, а это уровень 2002 года.
Сообщали также, что страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Очень часто в российской боевой технике, захваченной в Украине, находят относительно новое оборудование иностранного производства, в том числе французского, швейцарского и американского.