К середине лета Россия останется без техники и электроники популярных брендов

В крупной сети "Ситилинк" товары сейчас раскупают в два раза быстрее, чем пополняются их запасы.

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Ассортимент электроники и бытовой техники в России может значительно сократиться к середине этого лета. Такой прогноз озвучил генеральный директор сети магазинов "Ситилинк" Михаил Славинский на форуме "Неделя российского ретейла", передает агентство ТАСС.

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По его словам, уже сейчас потребители каждый день скупают устройства в два раза быстрее, чем ритейлер успевает пополнить запасы продукции различных брендов. Пока дефицит товаров не ощущается, но в ближайшие недели "Ситилинк" ожидает большую товарную "яму".

Впрочем, уже сейчас разнообразие на российском рынке снизилось. Если до начала войны в Украине компания предлагала около 2 тысяч позиций в категории электроники, то сейчас — 1,5. В категории бытовой техники раньше были представлены около 8 тысяч разных моделей, теперь же около 5 тысяч. И это при том, что "Ситилинк" входит в ТОП-3 самых крупных Интернет-магазинов РФ, имеет более тысячи магазинов со складами и доствляет заказы в 500 городов страны.

"Премиальные бренды бытовой техники покидают российский рынок, но замещение доступно. Что касается микроэлектроники, есть трудности с импортозамещением: продукции без тайваньских чипов — очень мало. Поэтому основная задача ретейлеров — найти товар и привезти его", — прокомментировал ситуацию Михаил Славинский.

Коммерческий директор сети магазинов "Холодильник.ру" Алексей Погудалов в комментарии изданию "РБК" также пожаловался на сокращение ассортимента смартфонов, телевизоров, пылесосов, холодильников, посудомоечных машин и другой техники. Сильнее всего компания ощущает дефицит товаров из США, Европы и Южной Кореи, особенно не хватает техники от Apple и Samsung, которые перестали сотрудничать с россиянами в марте. В сегменте бытовой техники не хватает также продукции брендов Bosch, Dyson, Electrolux и Miele.

Как объяснил Алексей Погудалов, сокращение ассортимента вызвано в первую очередь прекращением поставок техники в результате международных санкций. Существует также проблема производства непосредственно в России, ведь комплектующих тоже не хватает. Россияне пытаются найти альтернативные пути получения готовой продукции, но без особого успеха.

Еще один отраслевой источник сообщил, что санкции привели к нарушению логистических цепочек, поэтому производителям приходится менять маршруты доставки, менять европейских поставщиков на китайских, а это приводит к повышению цен. При этом себестоимость продукции российского производства увеличилась на 15–18%.

Замдиректора торговой компании "Марвел-Дистрибуция" Станислав Солтицкий заявил, что сейчас российские магазины продвигают малоизвестные китайские бренды, которые ранее не могли конкурировать с более популярными западными производителями.

Ранее писали, что Тайвань запретил поставки высокотехнологических чипов в Россию и Беларусь. Кроме того, крупнейшая страна-производитель полупроводников ограничил экспорт оборудования для печати микросхем.

Без поставок чипов из Тайваня развитие электроники в России откатится на 20 лет назад. Дело в том, что российским производителям доступна только 90-нанометровый технологический процесс, а это уровень 2002 года.

Сообщали также, что страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям. Очень часто в российской боевой технике, захваченной в Украине, находят относительно новое оборудование иностранного производства, в том числе французского, швейцарского и американского.