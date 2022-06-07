Страны НАТО продают России военную электронику вопреки санкциям, — Институт Лансинга

Иностранные чипы, микросхемы и матрицы находят в российской боевой технике, которую захватывают или уничтожают на территории Украины.

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Некоторые страны-члены НАТО продолжают поставлять России военное оборудование и технологии, игнорируя экономические санкции, связанные с вторжение в Украину. К такому выводу пришли исследователи из американского Института Роберта Лансинга, которые сообщили подробности на своем сайте.

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Пока идет война в Украине, производители все чаще нарушают санкции в отношении товаров военного или двойного назначения, которые Европейский совет ввел 31 июля 2014 года. Зарубежные комплектующие, выпущенные после 2014 года, находят в захваченной или уничтоженной российской технике.

"Это может свидетельствовать о закулисных сделках между Кремлем и некоторыми европейскими правительства по поставкам товаров военного и двойного назначения", — отмечает Институт.

К примеру российский оптико-электронный ночной дальномерный бинокль 2019 года выпуска содержит компас швейцарской компании Vectronix, которую недавно купила компания Safran из Франции. Кроме того, устройство использует тепловизионную матрицу Ulis Pico от французского предприятия Lyndred. Кроме того, Safran продает россиянам системы инфракрасного видения для боевых вертолетов Ка-52. В российских крылатых ракетах установлены иностранные микросхемы Altera Flex и другие.

Тепловизионную матрицу Lyndred PYCO-640-046 обнаружили при разборке сбитого в Украине российского разведывательного дрона "Орлан-10". Она обеспечивает выполнение основных функций беспилотника: обнаружение и идентификация людей для наведения артиллерийских ударов. Еще "Орлан-10" оснащают чипами программируемой логической матрицы (Field-Programmable Gate Array) из США.

Это далеко не все примеры — российский тепловизор "Сыч-3М" также оснащен французским балометром "Юлис" (устройство для приема теплового излучения). В экипировку российских военных "Ратник", которую также называют "комплектом солдата будущего", входит высокоточный планшет немецкой компании Leika CS25, судя по цвету и материалу корпуса, его модифицированную версию без логотипа производителя импортировали в Россию для нужд армии. Исследователи предполагают, что Кремль хочет скрыть поставки европейских комплектующих для своей военной техники.

Компания Thales из Франции отправила в РФ множество тепловизионных приборов для российских танков и другой бронированной техники, в том числе для БМД-4. Их производство наладили на заводе в Вологде, а французские производители посылали туда отдельные комплектующие уже во время действия санкций.

[ + – ] Матрица Lyndred [ + – ] Программируемая микросхема SPARTAN-6 от Xilinx [ + – ] SPARTAN-6 и матрица Lyndred [ + – ] Оборудование компании Thales в российском танке [ + – ] Надпись Thales

По данным Совета по экспорту вооружения (COARM), вопреки официальным заявлениям, не менее трети из 27 стран Евросоюза продолжали поставлять подсанкционное оборудовании в период 2015-2020 годов. Большинство из них использовали лазейку, позволяющую выполнять контракты, заключенные до 1 августа 2014 года.

"Использование лазеек в санкционных ограничениях и преднамеренный обход санкций дали европейским производителям зеленый свет для наращивания военного потенциала России, повышения боевых характеристик российской техники и обеспечения Москвы технологиями для противодействия Западу. В случае вооруженного конфликта между Россией и Странам НАТО, Европе придется воевать против российского вооружения, усовершенствованного на западном оборудовании", — подчеркнули аналитики.

Ранее писали, что Россия использует в боевой технике чипы из холодильников и посудомоечных машин. Санкции вызвали в стране жесткий дефицит электроники военного образца, коммерческая же отличается более слабой защитой и ненадежностью в полевых условиях.