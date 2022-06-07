Країни НАТО продають Росії військову електроніку всупереч санкціям, — Інститут Лансінга

Іноземні чіпи, мікросхеми та матриці знаходять у російській бойовій техніці, яку захоплюють чи знищують на території України.

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Деякі країни-члени НАТО продовжують постачати Росії військове обладнання та технології, ігноруючи економічні санкції, пов'язані з вторгненням в Україну. Такого висновку дійшли дослідники з американського Інституту Роберта Лансінга, які повідомили подробиці на своєму сайті.

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Поки триває війна в Україні, виробники дедалі частіше порушують санкції щодо товарів військового чи подвійного призначення, які Європейська рада запровадила 31 липня 2014 року. Зарубіжні комплектувальні, випущені після 2014 року, знаходять у захопленій чи знищеній російській техніці.

"Це може свідчити про закулісні угоди між Кремлем і деякими європейськими урядами щодо постачання товарів військового та подвійного призначення", — зазначає Інститут.

Наприклад російський оптико-електронний нічний далекомірний бінокль 2019 випуску містить компас швейцарської компанії Vectronix, яку нещодавно купила компанія Safran із Франції. Крім того, пристрій використовує тепловізійну матрицю Ulis Pico від французького Lyndred підприємства. Крім того, Safran продає росіянам системи інфрачервоного бачення для бойових гелікоптерів Ка-52. У російських крилатих ракетах встановлені іноземні мікросхеми Altera Flex та інші.

Тепловізійну матрицю Lyndred PYCO-640-046 помітили під час розбирання збитого в Україні російського розвідувального дрону "Орлан-10". Вона забезпечує виконання основних функцій безпілотника: виявлення та ідентифікація людей для наведення артилерійських ударів. Ще "Орлан-10" оснащують чіпами програмованої логічної матриці (Field-Programmable Gate Array) із США.

Це далеко не всі приклади — російський тепловізор "Сич-3М" також має французький балометр "Юліс" (пристрій для прийому теплового випромінювання). У спорядження російських військових "Ратник", яке також називають "комплектом солдата майбутнього", входить високоточний планшет німецької компанії Leika CS25, судячи з кольору та матеріалу корпусу, його модифіковану версію без логотипу виробника імпортували до Росії для потреб армії. Дослідники припускають, що Кремль хоче приховати постачання європейських комплектувальних для своєї військової техніки.

Компанія Thales із Франції відправила до РФ безліч тепловізійних приладів для російських танків та іншої броньованої техніки, зокрема БМД-4. Їх виробництво налагодили на заводі у Вологді, а французькі виробники посилали туди окремі комплектувальні вже під час дії санкцій.

[ + – ] Матриця Lyndred [ + – ] Програмована мікросхема SPARTAN-6 від Xilinx [ + – ] SPARTAN-6 та матриця Lyndred [ + – ] Обладнання компанії Thales у російському танку [ + – ] Напис Thales

За даними Ради з експорту озброєння (COARM), всупереч офіційним заявам, не менше третини з 27 країн Євросоюзу продовжували постачати підсанкційне обладнання у період 2015-2020 років. Більшість із них використали лазівку, яка дозволяє виконувати контракти, укладені до 1 серпня 2014 року.

"Використання лазівок у санкційних обмеженнях і навмисний обхід санкцій дали європейським виробникам зелене світло для нарощування військового потенціалу Росії, підвищення бойових характеристик російської техніки та забезпечення Москви технологіями для протидії Заходу. У разі збройного конфлікту між Росією та країнами НАТО, Європі доведеться воювати проти російського озброєння, удосконаленого на західному устаткуванні", — наголосили аналітики.

Раніше писали, що Росія використовує в бойовій техніці чіпи з холодильників і посудомийних машин. Санкції викликали в країні жорсткий дефіцит електроніки військового зразка, комерційна ж відрізняється слабкішим захистом і ненадійністю в польових умовах.