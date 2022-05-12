Росія використовує у своїй військовій техніці чипи з імпортних холодильників, — WP

Росія змушена використовувати комп'ютерні чипи з холодильників і посудомийних машин у військовій техніці, оскільки через введені санкції імпорт американських технологій скоротився на 70%.

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У разі заборони продаж західних технологій російські інженери змушені використовувати у військовій техніці комп'ютерні чипи, призначені для побутової техніки. Про це 12 травня перед Сенатом США заявила міністерка торгівлі Джина Раймондо, повідомляє The Washington Post.

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Видання пише, що інформація про напівпровідники в російській військовій техніці надійшла від українських офіційних осіб. Вони повідомили, що коли розкривали захоплені російські танки, то знаходили в них деталі від холодильників та іншого промислового обладнання.

"У нас є повідомлення від українців, що, коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками, які вони витягли з посудомийних машин і холодильників", — сказала Раймондо, зазначивши, що нещодавно вона зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Міністр зазначила, що її департамент займається експортним контролем, який є важливою частиною пакету санкцій. За її словами, внаслідок обмежень із кінця лютого експорт американських технологій у Росію скоротився майже на 70 відсотків.

"Наш підхід полягав у тому, щоб позбавити Росію технологій — технологій, які підірвуть її здатність продовжувати військові операції", — наголосила Раймондо.

У своєму виступі в Сенаті вона також вказала на нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків були змушені зупинити виробництво через брак комплектуючих. Також є дані про те, що "Уралвагонзавод" і Челябінський тракторний завод зупинили виробництво через брак необхідних компонентів.

Дефіцит напівпровідників пов'язаний із тим, що російське військове виробництво великою мірою залежить від західної електроніки. За даними дослідників із Conflict Armament Research, російські військові безпілотники, збиті над Україною останнім часом, були оснащені електронікою та компонентами західного виробництва.

Незабаром ситуація з дефіцитом чипів для військового виробництва не покращиться, оскільки адміністрація президента США заявила, що обмеження перекриють більше половини російського імпорту високих технологій і підірве здатність країни диверсифікувати свою економіку та підтримувати свої збройні сили.

Нагадаємо, що 4 травня Великобританія запровадила щодо російського дизайн-центру "Байкал Електронікс" санкції, які мають зупинити випуск процесорів Baikal. Тепер виробникам доведеться повністю перекладати процесори "Байкал" на інші технології.