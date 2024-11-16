Обходите стороной: какие вещи категорически нельзя покупать в секонд-хендах и на барахолках

Желание сэкономить, купив бывшие в употреблении вещи, иногда может обернуться серьезными проблемами. Поэтому стоит знать, что лучше покупать новым, чтобы не потерять и деньги, и здоровье.

Походы по секонд-хендам, барахолкам и комиссионным магазинам для многих – способ отыскать нужную вещь по приятной цене, а также найти что-то интересное. Однако есть предметы, которые категорически не рекомендуется покупать с рук или бывшие в употреблении. В попытке сэкономить на них можно потерять не только деньги, но и получить проблемы со здоровьем. Какие вещи нельзя брать в подобных магазинах и лучше покупать новые, рассказали обозреватели ресурса Growth and Finance.

Бутылочки для детского питания

Детские бутылочки когда-то изготавливались с использованием опасного химиката под названием бисфенол А (BPA). По данным Национального института здравоохранения (NIH), он накапливается в тканях и органах человека, потенциально нанося вред здоровью ребенка через различные молекулярные механизмы. Он может вызывать проблемы с нервами и поведением у младенцев и детей. Это вещество запрещено в детских бутылочках, поэтому лучше избегать покупки в секонд-хенде.

Шлемы

Зачастую велосипедные шлемы или шлемы для мотоциклистов в комиссионках и секонд-хендах многих манят своей доступной ценой по сравнению с новыми. Однако безопасность – совершенно не то, на чем можно экономить. Необходимо помнить, что большинство шлемов рассчитаны на то, чтобы выдержать только одно столкновение или одно падение на твердую поверхность. Как только это происходит, пена внутри сжимается и не будет защищать так же, как раньше, даже если снаружи выглядит почти идеально.

Шлем, даже идеально целый снаружи, может иметь следы повреждений внутри Фото: freepik

Автокресла

Покупая автокресла для детей, нужно быть уверенными в том, что в нужный момент оно надежно защитит малыша, защелки не лопнут и удержат ребенка. Историю автокресла в секонд-хенде нет возможности проверить, поэтому лучше не рисковать, отдавая деньги за вещь, которая может подвести в самый критический момент.

Косметика

Многие секонд-хенды манят покупательниц обилием разнообразной косметики, начиная от кремов и шампуней и заканчивая тушью и тенями для век. Яркие тюбики от известных брендов по доступной цене мало кого оставят равнодушными. Однако стоит помнить, что косметика и кисти для макияжа, которые были открыты и использованы, – это огромный риск бактериальных проблем, включая метициллин-резистентный золотистый стафилококк (MRSA). Они являются рассадником всех видов чужих микробов.

Кисти для макияжа и распакованная косметика – потенциальные накопители бактерий Фото: УП

Туалетные принадлежности

Точно так же следует избегать покупки бывших в употреблении средств личной гигиены, включая кусачки для ногтей, бритвы, зубные щетки, лосьоны и другие средства по уходу за кожей. В них могут находиться бактерии и грибки, способные вызывать проблемы со здоровьем. Второй момент: эти вещи могут быть давно просрочены и небезопасны для использования.

Нижнее белье и купальники

Несмотря на то, что нижнее белье наиболее тесно соприкасается с телом человека, собирая все его бактерии, находятся те, кто не брезгует покупать бывшие в употреблении трусики, бюстгальтеры, бра. Однако еще раз напомним, что эти вещи нужно покупать только новым, чтобы не подхватить чужие проблемы со здоровьем. То же касается и купальников, которые, кстати, нельзя стирать в горячей воде, поскольку это приводит к износу материала. Вряд ли перед тем, как попасть к вам в руки, они проходят тщательную чистку.

Нижнее белье – то, что категорически не рекомендуется покупать в секонд-хенде Фото: freepik

Мелкая бытовая техника

Покупка подержанной мелкой бытовой техники, такой как миксеры, блендеры и даже лампы, представляет собой значительный риск возгорания из-за старой, неисправной проводки. Кроме того, прибор с изношенным или потертым шнуром может генерировать опасные уровни тепла, воспламеняя поверхности, такие как полотенца для рук, ковры и шторы, и вызывая пожар.

Шляпы

Шляпы носят на голове, собирая пот и мусор, и редко стирают. Так что, покупая этот предмет гардероба, человек рискует в буквальном смысле найти проблемы на свою голову. Еще одним неприятным фактором является вероятность заражения вшами. Лучше избегать покупки подержанных шляп, но если все же соблазн был слишком велик, необходимо очень тщательно продезинфицировать шляпу или кепку прежде, чем ее надевать.

Мягкие игрушки – накопители пыли и бактерий Фото: freepik

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки — это рассадник неприятных, грязных микробов и бактерий. Традиционно мягкие игрушки считаются пылесборниками, а пройдя через химическую обработку перед попаданием на полки секонд-хендов, они становятся еще более опасными для детей.

Ковры и напольные покрытия

Ковры, которые лежали на полу, накапливают грязь, перхоть, аллергены и возможные бактерии или заражения. Большинство людей не заботятся о чистке своих ковров должным образом. Поэтому лучше купить новые, чем экономить на покупке старых.

Антипригарная посуда

Антипригарные покрытия на посуде часто содержат пер- и полифторалкильные вещества (ПФАС), которые очень медленно разлагаются в организме и могут вызывать проблемы со здоровьем, включая снижение иммунитета и заболевания почек. Использованная антипригарная посуда часто имеет царапины на покрытии, что увеличивает риски для здоровья.

Ранее Фокус писал, какую опасность таит в себе одежда из секонд-хенда.