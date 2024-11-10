Невидимая опасность: эксперт назвала главную угрозу в одежде из секонд-хенда

Одежду, приобретенную в секонд-хенде, необходимо сначала хорошо постирать, а затем пройтись по ней горячим утюгом. Только так можно очистить ее от микробов и патогенов.

Покупка одежды в магазинах секонд-хенд в последние годы приобрела очень широкую популярность, поскольку позволяет бюджетно пополнить гардероб стильными вещами и минимизировать вред экологии, исповедуя осознанное потребление. Однако чрезмерная любовь к такому виду шопинга чревата и неприятностями, о которых следует помнить, отправляясь по барахолкам и блошиным рынкам. О них в своей колонке для The Conversation рассказала доктор Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии в Университете Лестера.

Она с пониманием и даже одобрением относится к шопингу в секонд-хендах, однако предупреждает: приобретенную одежду необходимо очень хорошо продезинфицировать.

"Это связано с тем, что одежда на самом деле может быть важным резервуаром для многих инфекционных заболеваний", – отмечает она.

Покупка одежды в секонд-хенде – отличный способ экономии Фото: Pixels

По словам доктора, кожа естественным образом покрыта миллионами бактерий, грибков и вирусов, которые в совокупности называются микробиомом кожи. Это означает, что каждый предмет одежды, который носит человек, ​​вступает в тесный контакт с этими микробами.

Какие микробы можно "купить" в секонд-хенде?

"Многие из микробов, которые регулярно называют микробиом кожи домом, включают бактерии Staphylococcus (вызывающие стафилококковые инфекции), Streptococcus (бактерии, стоящие за стрептококком А), грибки, такие как Candida (вид дрожжей, который чаще всего вызывает молочницу) и вирусы, такие как вирус папилломы человека (вызывающий ВПЧ). Микробиом кожи каждого человека уникально адаптирован к ним. То, что нормально и безвредно для одного человека, может быть причиной болезней для другого", – подчеркивает Фристоун.

Она предупреждает, что бактерии прежнего владельца могут оставаться на одежде из секонд-хенда, если ее не чистили перед продажей. Отсюда – риск подхватить чужие инфекции или патогены.

"Исследования показали, что одежда может быть средой обитания многих инфекционных патогенов, включая такие микробы, как Staphylococcus aureus (вызывающий инфекции кожи и крови), бактерии, такие как Salmonella, E coli, норовирус и ротавирус (вызывающие лихорадку, рвоту и диарею), а также грибки, которые могут вызывать микоз и стригущий лишай", – объяснила ученая.

Автор приводит в пример исследование одежды из секонд-хенда в Пакистане. Ученые на вещах оттуда обнаружили бактерии, способные вызвать инфекции кожи и крови.

Ученые, изучая образцы одежды, пришли к выводу, что многие патогенные микробы, такие как E coli, Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes, могут выживать на одежде в течение месяцев при комнатной температуре.

В одежде, бывшей в употреблении, остаются следы от бывших владельцев Фото: Unsplash

"Микробы на одежде из хлопка или смешанных волокон оставались живыми до 90 дней. Но на тканях из полиэстера эти микробы жили до 200 дней. Большинство видов бактерий лучше выживали в тканях при высокой влажности воздуха", – говорит Примароуз.

Влажность – идеальная среда для размножения микробов. Участки кожи, которые склонны становиться влажными, такие как подмышки, ступни и область гениталий, как правило, имеют наибольшее количество и самые разнообразные виды микробов. Ткань, которая соприкасалась с этими участками, будет наиболее загрязненной. Наряду с телесными жидкостями одежда также может быть загрязнена следами остатков пищи. Это также может стать источником роста любых присутствующих бактерий или грибков. Для минимизации всего этого одежду следует хранить в сухом месте.

Фристоун добавила, что наличие микробов на одежде не говорит о 100-процентном риске заражения, однако он возрастает для людей с ослабленной иммунной системой.

Как предотвратить риски?

Стирка – первое, что нужно сделать после покупки одежды в секонд-хенде, даже если это вещи из категории "люкс". Одно исследование подержанной одежды, зараженной паразитом чесотки, даже показало, что стирка одежды уничтожила всех присутствующих паразитов.

Рекомендуется стирать недавно купленную секонд-хенд одежду с моющим средством при температуре около 60 градусов. Это не только очистит одежду от грязи, но и удалит микробы, а также нейтрализует патогены.

Холодная вода не поможет избавиться от патогенов в одежде. Поэтому, если стирка при высокой температуре невозможна, лучше воспользоваться дезинфицирующим средством для стирки, чтобы убить все имеющиеся микробы.

Стирать вещи из секонд-хенда нужно отдельно, не смешивая с домашней одеждой, чтобы не допустить перекрестного загрязнения.

Чтобы окончательно убить все микробы, высохшие вещи нужно прогладить горячим утюгом или обработать отпаривателем. Такие меры очень эффективны для уничтожения бактерий, вирусов и яиц паразитов.

Вещи из секонд-хенда нужно стирать отдельно Фото: furnishhome

Ранее Фокус писал о предпринимательнице из Британии, которая с помощью секонд-хенда создала бизнес своей мечты, а также рассказывал о любительнице секонд-хендов, которая покупает там оригинальные подарки.