Пятизначные доходы: предпринимательница из Британии рассказала, как секонд-хенд создал бизнес ее мечты

Британка Бетани Холанд говорит, что ее любовь к секонд-хенду переросла в ежедневную работу по поиску вещей. Работая фельдшером, она нашла интересный способ превратить свое хобби в замечательную бизнес-идею с десятками тысяч фунтов ежемесячной прибыли.

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Британка Бетани (Бет) Холанд начала свой бизнес с того, что купила шарф в комиссионном магазине за полфунта, который позже перепродала своей подруге. Сейчас ее доход ежемесячно уже составляет более 15 тысяч фунтов стерлингов, пишет издание DailyStar.

Предпринимательница вспоминает, что идея бизнеса пришла именно тогда, когда поняла, что ее любовь к секонд-хенду переросла в ежедневную работу по поиску вещей. Благодаря такой изобретательности, она начала все полученные заработки перенаправлять в свой бизнес и открыла онлайн-магазин под названием "Bethany Rae".

владелица магазина Бетани (Бет) Голанд (фото:DailyStar) Фото: Daily Star

Параллельно с тем, девушка до запуска своего бизнеса, работала фельдшером. В какой-то момент она поняла, ее новое увлечение начало приносить значительно больше доходов, чем работа в сфере здравоохранении. А когда девушка начала смогла заняться продажей крафтовых сумок, то поняла, что может открыть свой магазин в своем родном городе Пул, графство Дорсет.

"Я действительно верю в силу своего бизнеса. Проведя пять лет в руководстве Bethany Rae, которая разрасталась из комнаты в промышленной зоне, я была очень рада открыть собственный магазин Lavender Moon на главной улице в центре города", — вспоминает Бет.

По ее словам, после такого успеха к ней обратились с просьбой перенести свой бизнес из маленькой комнатки в торговый квартал города Пул, где инвесторы заинтересовались ее проектом, который имеет успех.

магазин Lavender Moon (фото:DailyStar)

Сама владелица описывает рост своего бизнеса за последние полгода как "взрывной": начиная с апреля месяца, ее месячные продажи выросли на 300%, с £4 000 до £15 000 всего за шесть месяцев. Благодаря предпринимательству, женщина говорит, что гордится тем, чего достигла, и "думать, что все началось с шарфа стоимостью 50 пенсов, просто сногсшибательно".

Сейчас Бет нанимает небольшую команду, которая руководит магазином несколько дней в неделю, что позволяет ей иметь хороший баланс между работой и личной жизнью.

"Частью мотивации развивать собственный бизнес заключалась в гибком графике, который мне подходит. Большую часть своих 20 лет я провела с проблемами со здоровьем, и мне было нужно что-то, что давало бы мне страсть, а также достойный заработок в моей жизни", — говорит владелица.

Журналисты пишут, что сейчас благодаря своему сотрудничеству с магазином Lavender Moon, онлайн-бренд Bethany Rae заработает по меньшей мере дополнительные 20 000 фунтов стерлингов для Бетани.

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