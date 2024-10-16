Cтоит бешеную сумму: британец нашел редкую монету в поле спустя 20 лет поисков (фото)

Пол Кейпвелл посещает одно и то же поле уже более 20 лет и обнаружил несколько римских и средневековых монет. Его новая редкая находка будет продана на аукционе.

Related video

59-летний Пол Кейпвелл из Великобритании нашел редкую монету в поле после 20 лет поисков. Мужчина уже возвращался к своей машине, когда услышал звуковой сигнал на металлоискателе. Об этом пишет The Mirror.

Британец возвращался к своей машине после очередного неудачного поиска сокровищ в Литтл-Грандене, графство Кембс (Англия), когда обнаружил древнеримскую монету стоимостью 6 000 фунтов стерлингов (322 тысячи гривен).

Мужчина услышал звук металлоискателя и начал копать. Позже Пол показал снимки своей находки эксперту по монетам и понял ее истинную стоимость.

Монета была сделана во время правления императора Траяна (около 107 год нашей эры). Это настолько редкий товар, что аукционный дом Noonans утверждает, что за последние четверть века на рынке было замечено всего несколько таких монет.

Пол Кейпвелл посещает одно и то же поле уже более 20 лет Фото: SWNS

Ожидается, что на аукционе, назначенном на 22 октября, за эту уникальную монету будет назначена цена от 5 000 до 6 000 фунтов стерлингов.

Пол намерен разделить деньги с владельцем поля, на котором была найдена монета. Что касается траты своей половины, то он сможет побаловать себя обновкой в виде нового гаджета для металлоискателя или, возможно, профинансировать необходимую операцию после сердечного приступа.

"Используя свой металлоискатель Equinox 800, я нашел только несколько дробовых патронов, поэтому решил вернуться к своей машине, припаркованной на краю поля. Всего в пяти метрах от нее я услышал сигнал и на глубине 8 дюймов нашел серебряную римскую монету. Я не понимал, насколько редкой она была, пока не показал фотографии торговцу. Теперь она зарегистрирована в Портативной схеме древностей", — рассказал британец.

Пол также добавил, что посещает одно и то же поле уже более 20 лет и обнаружил несколько римских и средневековых монет, но это было его самая захватывающая находка на сегодняшний день.

Ранее Фокус сообщал, что выброшенное на пляж послание в бутылке помогло разгадать тайну. Письмо, возможно, было написано Джоном Дарвином, арестованным за мошенничество и инсценировку собственной смерти. Новая находка предоставила полиции дополнительные улики.

Также стало известно, что дедушка спустя 70 лет опустошил копилку. Пожилой мужчина долгие годы собирал мелочь в большой стеклянной банке. Недавно он разрешил своим родственникам подсчитать ее содержимое.