Коштує шалену суму: британець знайшов рідкісну монету в полі через 20 років пошуків (фото)

Пол Кейпвелл відвідує одне й те саме поле вже понад 20 років і виявив кілька римських і середньовічних монет. Його нову рідкісну знахідку буде продано на аукціоні.

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59-річний Пол Кейпвелл із Великої Британії знайшов рідкісну монету в полі після 20 років пошуків. Чоловік уже повертався до своєї машини, коли почув звуковий сигнал на металошукачі. Про це пише The Mirror.

Британець повертався до своєї машини після чергового невдалого пошуку скарбів у Літтл-Грандені, графство Кембс (Англія), коли виявив давньоримську монету вартістю 6 000 фунтів стерлінгів (322 тисячі гривень).

Чоловік почув звук металошукача і почав копати. Пізніше Пол показав знімки своєї знахідки експерту з монет і зрозумів її справжню вартість.

Монета була зроблена під час правління імператора Траяна (близько 107 рік нашої ери). Це настільки рідкісний товар, що аукціонний дім Noonans стверджує, що за останню чверть століття на ринку було помічено лише кілька таких монет.

Пол Кейпвелл відвідує одне й те саме поле вже понад 20 років Фото: SWNS

Очікується, що на аукціоні, призначеному на 22 жовтня, за цю унікальну монету буде призначено ціну від 5 000 до 6 000 фунтів стерлінгів.

Пол має намір розділити гроші з власником поля, на якому було знайдено монету. Що стосується витрати своєї половини, то він зможе побалувати себе обновкою у вигляді нового гаджета для металошукача або, можливо, профінансувати необхідну операцію після серцевого нападу.

"Використовуючи свій металошукач Equinox 800, я знайшов тільки кілька дробових патронів, тому вирішив повернутися до своєї машини, припаркованої на краю поля. Усього за п'ять метрів від неї я почув сигнал і на глибині 8 дюймів знайшов срібну римську монету. Я не розумів, наскільки рідкісною вона була, поки не показав фотографії торговцю. Тепер вона зареєстрована в Портативній схемі старожитностей", — розповів британець.

Пол також додав, що відвідує одне й те саме поле вже понад 20 років і виявив кілька римських і середньовічних монет, але це була його найбільш захоплива знахідка на сьогодні.

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