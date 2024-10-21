П'ятизначні доходи: підприємиця з Британії розповіла, як секондгенд створив бізнес її мрії

Британка Бетані Голанд каже, що її любов до секондгенду переросла в щоденну роботу з пошуку речей. Працюючи фельдшеркою, вона знайшла цікавий спосіб перетворити своє гобі у чудову бізнес-ідею з десятками тисяч фунтів щомісячного прибутку.

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Британка Бетані (Бет) Голанд розпочала свій бізнес з того, що купила шарф у комісійному магазину за пів фунта, який пізніше перепродала своїй подрузі. Наразі її дохід щомісячно вже становить понад 15 тисяч фунтів стерлінгів, пише видання DailyStar.

Підприємиця згадує, що ідея бізнесу прийшла саме тоді, коли зрозуміла, що її любов до секонд-хенду переросла в щоденну роботу з пошуку речей. Завдяки такій винахідливості, вона почала всі отримані заробітки перенаправляти у свій бізнес та відкрила онлайн-магазин під назвою "Bethany Rae".

власниця магазину Бетані (Бет) Голанд (фото:DailyStar) Фото: Daily Star

Паралельно з тим дівчина до запуску свого бізнесу працювала фельдшеркою. В якийсь момент вона зрозуміла, її нове захоплення почало приносити значно більше доходів, ніж робота у сфері охороні здоров'я. А коли дівчина змогла зайнятися продажем крафтових сумок, то зрозуміла, що може відкрити свій магазин у своєму рідному місті Пул, графство Дорсет.

"Я дійсно вірю в силу свого бізнесу. Провівши п’ять років у керівництві Bethany Rae, яка розросталася з кімнати в промисловій зоні, я була дуже рада відкрити власний магазин Lavender Moon на головній вулиці в центрі міста", — згадує Бет.

За її словами, після такого успіху до неї звернулися з проханням перенести свій бізнес із маленької кімнатки до торгівельного кварталу міста Пул, де інвестори зацікавилися її проєктом, який має успіх.

магазин Lavender Moon (фото:DailyStar)

Сама власниця описує зростання свого бізнесу за останні пів року як "вибухове": починаючи з квітня місяця, її місячні продажі зросли на 300%, з £4 000 до £15 000 лише за шість місяців. Завдяки підприємництву, жінка каже, що пишається тим, чого досягла, і "думати, що все почалося з шарфа вартістю 50 пенсів, просто карколомно".

Наразі Бет наймає невелику команду, яка керує магазином кілька днів на тиждень, що дає їй змогу мати гарний баланс між роботою та особистим життям.

"Частина мотивації розвивати власний бізнес полягала у гнучкому графіку, який мені підходить. Більшу частину своїх 20 років я провела із проблемами зі здоров’ям і мені було потрібно щось, що давало б мені пристрасть, а також гідний заробіток у моєму житті", — каже власниця.

Журналісти пишуть, що наразі, завдяки своїй співпраці з магазином Lavender Moon, онлайн-бренд Bethany Rae заробить щонайменше додаткові 20 000 фунтів стерлінгів для Бетані.

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